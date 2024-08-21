TikTok canlı yayınında yakalandı! "Suyum geldi" dedi... Yayını bir an bile kapatmadı: 'Neredeyse doğuracak'

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok canlı yayınında suyunun geldiği anı yakalayan Brooke isimli bir kullanıcı viral oldu. Suyunun geldiğini ifade eden Brooke bu durumun kendisine tuhaf hissettirdiğini söyledi. Canlı yayın sırasında tuvalete giden Brooke, "Bu tuhaf hissettirdi. Patlamış gibi hissettim. Her eğildiğimde gariplikler yaşadım" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kendi doğum hikayelerini anlatarak yorumlara akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu, duyduğum en tuhaf ve en korkutucu ses... Keşke onu duymasaydım" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Oğluma hamileyken sabah saat 8 civarında yatakta oturdum, o sırada bir patlama ve fışkırtma sesi duydum" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Neredeyse doğuracak" yorumunda bulundu.