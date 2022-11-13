TikTok çöktü mü, neden girilemiyor? TikTok'taki yavaşlığın nedeni belli oldu!

Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından sosyal mecralarda erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar Twitter, Instagram, TikTok gibi platformlara giriş yaparken sıkıntı yaşadı. Peki TikTok çöktü mü, neden yavaşladı? TikTok'a neden girilemiyor? BTK'dan (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) konuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

TİKTOK NEDEN YAVAŞLADI, ÇÖKTÜ MÜ?

TikTok uygulamasına giriş yapılamıyor. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından sosyal medya platformlarına erişim kısıtı getirildi.

BANT DARALTMA UYGULAMASI YAPILDI

İHA'nın haberine göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, Taksim’de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE NE OLDU?

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 16.20 sıralarında patlama meydana geldi. Bu patlamanın neticesinde 6 ölü ve 53 yaralı olduğu duyuruldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, valimin bize aktardığı ilk bilgi burada bir terör kokusu var." dedi.



