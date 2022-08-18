TikTok fenomeni Mika Raun sokakta iddialı kıyafetiyle yürüdü etraftakiler anlam veremedi!

TikTok'ta çektiği videolarla fenomen olan Mika Raun, yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri haline geldi. Son olarak sokakta yürürken paylaştığı fotoğaf ve videolara takipçilerinden yorumlar yağdı.

SOKAKTA YARI ÇIPLAK YÜRÜDÜ

Sosyal medya fenomeni Mika Raun sokakta köpeğini gezdirirken yarı çıplak üstü ve siyah mini şortuyla paylaşımda bulundu.

Mika Raun'un takipçileri bu paylaşımlarına "Ne bu güzellik" "Arkadaki dayılar gibi izledim" şeklinde yorumlar geldi.

Mika Raun'un kadın olmasının ardından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekti.

Mika Raun sosyal medyada sevenleri kadar eleştirenleri de olsa rahat tavırlarıyla paylaşım yapmaya devam ediyor.

TikTok fenomeni Mika Raun'un dikkat çeken diğer paylaşımları;



