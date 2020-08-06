TikTok Instagram'a geldi: Instagram Reels artık Türkiye'de! Instagram Reels nasıl kullanılır?

Instagram, hikayeler özelliği ile uygulamasına gerçekten farklı bir boyut kazandırdı. Hikayelerin getirdiği başarıyı daha da ileri götürmek isteyen Instagram, son zamanların en büyük çıkış yapan uygulaması TikTok'u ise bu anlamda mercek altına aldı. Instagram başarının TikTok gibi 15 saniyelik videolar ile geleceğini düşünmüş olacak ki Instagram Reels adında yeni bir özelliğini duyurdu. Bu özellik, TikTok'un keşfet ekranını Instagram'a taşıdı. Reels, birçok farklı ülkede kullanıma sunulmasının ardından bir ülkede daha kullanıma açıldı; Türkiye'de.

INSTAGRAM REELS TÜRKİYE'DE KULLANIMA SUNULDU

Instagram Reels ile Türk kullanıcılar, neredeyse TikTok ile aynı deneyimleri yaşayabiliyor. 15 saniyede müzikli, gırgırlı ve şamatalı videolar çeken Instagram kullanıcıları, Instagram ana sayfalarına yine bir Instagram gönderisiymiş gibi Instagram Reels içeriklerini yükleyebiliyor. Diğer kullanıcılar ise Reels etiketli bu içeriklere yine kendi ana sayfalarında gezinirken ulaşabiliyorlar. Instagram keşfet sekmesinde oluşturulan özel Reels alanından ise daha fazla Reels içeriğine erişim sağlanabiliyor. ''İyi de Instagram nasıl nasıl kullanılıyor?'' diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Gelin hemen anlatalım.