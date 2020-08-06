HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. TikTok Instagram'a geldi: Instagram Reels artık Türkiye'de! Instagram Reels nasıl kullanılır?

TikTok Instagram'a geldi: Instagram Reels artık Türkiye'de! Instagram Reels nasıl kullanılır?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.08.2020 10:31 | Son Güncelleme

Instagram, Instagram Reels özelliğini sonunda Türkiye'deki Instagram kullanıcılarına açtı. Instagram Reels ile birlikte TikTok'taki gibi 15 saniyelik kısa videolar çekmek mümkün hale geldi. Peki Instagram Reels nasıl kullanılır? İşte bu sorunun cevabı!

TikTok Instagram'a geldi: Instagram Reels artık Türkiye'de! Instagram Reels nasıl kullanılır?

Instagram, hikayeler özelliği ile uygulamasına gerçekten farklı bir boyut kazandırdı. Hikayelerin getirdiği başarıyı daha da ileri götürmek isteyen Instagram, son zamanların en büyük çıkış yapan uygulaması TikTok'u ise bu anlamda mercek altına aldı. Instagram başarının TikTok gibi 15 saniyelik videolar ile geleceğini düşünmüş olacak ki Instagram Reels adında yeni bir özelliğini duyurdu. Bu özellik, TikTok'un keşfet ekranını Instagram'a taşıdı. Reels, birçok farklı ülkede kullanıma sunulmasının ardından bir ülkede daha kullanıma açıldı; Türkiye'de.

INSTAGRAM REELS TÜRKİYE'DE KULLANIMA SUNULDU

Instagram Reels ile Türk kullanıcılar, neredeyse TikTok ile aynı deneyimleri yaşayabiliyor. 15 saniyede müzikli, gırgırlı ve şamatalı videolar çeken Instagram kullanıcıları, Instagram ana sayfalarına yine bir Instagram gönderisiymiş gibi Instagram Reels içeriklerini yükleyebiliyor. Diğer kullanıcılar ise Reels etiketli bu içeriklere yine kendi ana sayfalarında gezinirken ulaşabiliyorlar. Instagram keşfet sekmesinde oluşturulan özel Reels alanından ise daha fazla Reels içeriğine erişim sağlanabiliyor. ''İyi de Instagram nasıl nasıl kullanılıyor?'' diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Gelin hemen anlatalım.

Instagram Reels

INSTAGRAM REELS NASIL KULLANILIR?

  • Instagram'da hikaye oluştururken kullandığınız, ekranın sol üst köşesinde bulunan hikaye oluşturma ekranını açın. Alt kısımında Canlı, Hikaye ve Reels yazan bir bölüm çıkacak.
  • Bu bölümden Reels'ı seçin.
  • 15 saniyelik videonuzu kaydedin ya da arşivinizden bir görüntü seçin. Videonuzun üzerine müzik ve çeşitli efektler ekleyin.
  • Daha sonra paylaş kısmına gelin. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra paylaş'a basın. Tebrikler, ilk Reels videonuzu oluşturdunuz. Dilerseniz paylaştığınız videoyu, hikayenize de ekleyebilirsiniz. Şimdiden size iyi eğlenceler!
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Milyon dolarlık anlaşma: Bir Türk oyun şirketi daha satılıyor!Milyon dolarlık anlaşma: Bir Türk oyun şirketi daha satılıyor!
Bezelye: Faydaları nelerdir?Bezelye: Faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

En fazla artışın yaşandığı illerdendi! İddialarına sert tepki

En fazla artışın yaşandığı illerdendi! İddialarına sert tepki

Köyde nişan pahalıya patladı! Vaka sayıları katlanarak artıyor

Köyde nişan pahalıya patladı! Vaka sayıları katlanarak artıyor

İşte İnce'nin yaptırdığı ankette oy oranı

İşte İnce'nin yaptırdığı ankette oy oranı

MasterChef'te gergin anlar! Söyledikleri ünlü şefi çıldırttı ve kovuldu

MasterChef'te gergin anlar! Söyledikleri ünlü şefi çıldırttı ve kovuldu

Çeyrek altın için önemli tahmin: 950 TL olabilir!

Çeyrek altın için önemli tahmin: 950 TL olabilir!

Can vermeden şiddetle öksüren develerin ölüm nedeni belli oldu

Can vermeden şiddetle öksüren develerin ölüm nedeni belli oldu

İlginizi Çekebilir

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

iPhone 12'nin ilk özelliği sizi çok şaşırtacak!

iPhone 12'nin ilk özelliği sizi çok şaşırtacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zynga Peak'in ardından Türk oyun şirketi Rollic Games'i de satın alıyor!

Milyon dolarlık anlaşma: Bir Türk oyun şirketi daha satılıyor!

Facebook Trump'ın koronavirüs paylaşımını sildi!

Trump'a beklenmedik engel!

Bileğimiz yeniden akıllandı: Samsung Galaxy Watch 3 akıllı saat tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Samsung'un yeni göz bebeği tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy Buds Live tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Fasulye tanesine benziyor! İşte özellikleri ve fiyatı

Gelecek 2. nesile güncellendi: Samsung Galaxy Z Fold 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung yeni katlanabilir akıllı telefonunu tanıttı!

iPad'e büyük rakip: Samsung Galaxy Tab S7 ve Samsung Galaxy Tab S7+ tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Samsung'tan Apple'a iki dişli rakip! İşte özellikleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.