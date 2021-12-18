TikTok masaüstü bilgisayarlardan canlı yayına giriyor

Kullanıcılar, yazılımı kullanarak doğrudan TikTok Live’a akış yapabilir. Uygulamanın en belirgin kullanım örneklerinden biri, platformun zaten muazzam erişimi göz önüne alındığında TikTok’u Twitch gibi ciddi bir rakip haline getirebilecek canlı yayın oyunları sunması. Live Studio kullanıcıları bilgisayarlarından, telefonlarından veya oyun konsollarından içerik yayınlayabilirler.

TikTok Live Studio şimdilik oldukça yeni görünüyor. İçerik oluşturucular hediye verme, yorumlar ve anahtar kelime filtreleri gibi özellikleri açabilir. Ancak, OBS ve Streamlabs gibi diğer canlı yayın yazılımlarında olduğu gibi, tarayıcı pencerelerini akışları için bir kaynak olarak ayarlayamaz, moderatörleri olamaz veya yeni takipçiler veya ipuçları için uyarılar oluşturamazlar.

Yine de, bunların uygulamanın ilk günleri olduğunu akılda tutmakta fayda var. TikTok, TechCrunch’a şimdilik yalnızca birkaç bin kullanıcının erişimi olduğunu söyledi. Uygulama ile ilerlemeye karar verirse, şirket muhtemelen Live Studio özelliğini zamanla genişletecektir.

TikTok, Live Studio’ya ihtiyaç duyan diğer tüm gerekli özellikleri eklerse, Twitch ve YouTube’dan vazgeçmek veya platformdaki mevcut bir hayran kitlesine dokunmak isteyenler için uygun bir hedef haline gelebilir. Uygulama, diğer şeylerin yanı sıra, içerik oluşturuculara yayınlarını ve isteğe bağlı videoları tek bir yerde bir araya getirmenin bir yolunu sunabilir.

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