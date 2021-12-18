HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. TikTok masaüstü bilgisayarlardan canlı yayına giriyor

TikTok masaüstü bilgisayarlardan canlı yayına giriyor

18.12.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hizmet, kullanıcıların bilgisayarlarını kullanarak platformda yayın yapmalarını sağlayan TikTok Live Studio adlı bir Windows uygulamasını test ediyor.

TikTok masaüstü bilgisayarlardan canlı yayına giriyor

Kullanıcılar, yazılımı kullanarak doğrudan TikTok Live’a akış yapabilir. Uygulamanın en belirgin kullanım örneklerinden biri, platformun zaten muazzam erişimi göz önüne alındığında TikTok’u Twitch gibi ciddi bir rakip haline getirebilecek canlı yayın oyunları sunması. Live Studio kullanıcıları bilgisayarlarından, telefonlarından veya oyun konsollarından içerik yayınlayabilirler.

TikTok Live Studio şimdilik oldukça yeni görünüyor. İçerik oluşturucular hediye verme, yorumlar ve anahtar kelime filtreleri gibi özellikleri açabilir. Ancak, OBS ve Streamlabs gibi diğer canlı yayın yazılımlarında olduğu gibi, tarayıcı pencerelerini akışları için bir kaynak olarak ayarlayamaz, moderatörleri olamaz veya yeni takipçiler veya ipuçları için uyarılar oluşturamazlar.

Yine de, bunların uygulamanın ilk günleri olduğunu akılda tutmakta fayda var. TikTok, TechCrunch’a şimdilik yalnızca birkaç bin kullanıcının erişimi olduğunu söyledi. Uygulama ile ilerlemeye karar verirse, şirket muhtemelen Live Studio özelliğini zamanla genişletecektir.

TikTok, Live Studio’ya ihtiyaç duyan diğer tüm gerekli özellikleri eklerse, Twitch ve YouTube’dan vazgeçmek veya platformdaki mevcut bir hayran kitlesine dokunmak isteyenler için uygun bir hedef haline gelebilir. Uygulama, diğer şeylerin yanı sıra, içerik oluşturuculara yayınlarını ve isteğe bağlı videoları tek bir yerde bir araya getirmenin bir yolunu sunabilir.

Uncharted’dan ilk resmi film posteri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERApple'dan yeni zam! Fiyatlar ikiye katlandıApple'dan yeni zam! Fiyatlar ikiye katlandı
PARTNERMerakla bekleniyordu! AGİ'de yeni gelişmeMerakla bekleniyordu! AGİ'de yeni gelişme
TikTok akış sistemi önemli değişiklikler yaratacakTikTok akış sistemi önemli değişiklikler yaratacak
Anahtar Kelimeler:
canlı yayın tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan talimatı verdi! Emekliye yeni zam kapıda

Erdoğan talimatı verdi! Emekliye yeni zam kapıda

AK Parti'den asgari ücret teklifi

AK Parti'den asgari ücret teklifi

Bugün için uyarı geldi! O iller hariç her yerde...

Bugün için uyarı geldi! O iller hariç her yerde...

"Niye ışıkları kapattınız" dedi, bir daha gözünü açamadı

"Niye ışıkları kapattınız" dedi, bir daha gözünü açamadı

Beşiktaş ile anlaştı! Son anda iptal oldu

Beşiktaş ile anlaştı! Son anda iptal oldu

İstiklal Marşı'nın şifresini çözdüğünü söyledi! "Satırlarda gizlenmiş..."

İstiklal Marşı'nın şifresini çözdüğünü söyledi! "Satırlarda gizlenmiş..."

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Asgari ücret 4 bin 250 TL oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Asgari ücret 4 bin 250 TL oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Eşine ender rastlanacak ilginç olay! Gasilhaneye girince ortaya çıktı

Eşine ender rastlanacak ilginç olay! Gasilhaneye girince ortaya çıktı

Sezer Öztürk için istenen ceza belli oldu!

Sezer Öztürk için istenen ceza belli oldu!

Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına İYİ Parti'den yanıt

Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına İYİ Parti'den yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.