TikTok'ta keşfedilip en çok beğenilen saç ve güzellik ürünleri

Önceleri sadece ilkokul arkadaşını bulma veya yakın çevreyle güzel anlarını paylaşma amacıyla kullanılan sosyal medya, şimdilerde gerçekliğin bambaşka bir alternatifi olarak karşımıza çıkıyor. Kendi içinde yepyeni dünyalar oluşturan sosyal medya platformları, moda ve güzellik konularında da adeta bir ikon gibi kendine has trendler yaratmayı başarıyor. İçerikleriyle sık sık adından söz ettiren TikTok ise görünüşümüzde veya bakım rutinlerimizde değişikliğe gitmek istediğimizde başvurduğumuz ilk seçenek oluyor. Neyse ki TikTok kullanıcıları tarafından keşfedilerek büyük bir üne kavuşan saç ve güzellik ürünlerine tek tıkla ulaşmak mümkün!

1. Baharın ışıltısı saçlarınızda

Soğuk ve gri kış mevsimine veda edip rengârenk baharı selamladığımız bugünlerde doğanın uyanışını saçlarınıza taşımaya ne dersiniz? TikTok'ta bomba etkisi yaratan pembe ve mavi renkli saçlar, yenilik arayanlar için oldukça eğlenceli, enerjik bir seçeneğe dönüşüyor. En güvenilir ve sevilen saç boya markası arasında yer alan Neva, sadece klasik saç renkleriyle değil, tasarladığı özel renklerle de herkesin kalbinde taht kurmayı başarıyor. Sıcak pembe ve kot renkleriyle dikkat çeken Flashy Geçici Sprey Saç Boyası, geçici yapısıyla dış görünüşünde değişiklik yapmak isteyen ancak risk almaktan korkanların yardımına koşuyor.

Sıcak pembe renkli Neva Flashy Geçici Sprey Saç Boyası'na ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Rutinlere keyif katın

Cilt bakımı iyi hissetme ve güzelleşme rutinlerimizin en önemli parçası olsa da kimi zaman aynı ürünleri kullanmaktan ve aynı şeyleri yapmaktan sıkılabiliyoruz. Şanslıyız ki TikTok trendleri yeni ürünler keşfetmemizi sağlayarak bakım rutinlerini hem keyifli hem daha etkili hale getirebiliyor. Kimyasal peelingleri cilt bakımının olmazsa olmazı gören TikTok kullanıcıları, AHA ve BHA içeren peelingleri hayatımıza sokuyor. %20 oranında AHA ve %2 oranında BHA içeren May&Co Peeling özellikle cilt tonu eşitsizlikleriyle mücadele eden kişilerin kalbini kazanıyor. Ölü hücreleri temizleyerek pürüzsüz bir cilde ulaşmanıza yardım eden peelinge mutlaka şans verin!

3. Doğanın tam kalbinden

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Modern dünyada sık sık unutsak da hepimiz aslında binlerce canlıdan oluşan büyüleyici doğanın bir parçasıyız. Yalnızca büyük binalardan kurtulup yaz tatillerinde kendimizi doğanın kollarına bıraktığımız zaman hatırladığımız bu gerçek, TikTok sayesinde artık her gün bizimle. %100 yeşim taşından tasarlanan Jade Roller ve Gua Sha, doğanın tam kalbinden gelerek makyaj çantalarımıza yerleşiyor. TikTok kullanıcılarının buzdolabında bekleterek soğuk bir şekilde uyguladıkları ürünler, masaj yaparken aynı zamanda hücrelerin uyarılmasını da sağlıyor. Yaşlanmaya karşı etkili ve oldukça rahatlatıcı set, yeni bakım favoriniz olacak!

4. Kendiniz olmaktan korkmayın

Önceleri bir cilt kusuru olarak tanımlanan çiller, sosyal medya sayesinde doğal ve samimi bir görünümün anahtarına dönüşüyor. Cilt lekeleri ve çocukken hiç sevmediği çilleriyle barışanlar, bu görünümü güçlendirmek için çil kalemlerine başvuruyor. MAYIO, TikTok'u kasıp kavuran çil makyajı için tasarladığı çil kalemini huzurlarınıza sunuyor. Pratik kullanımı ve özel başlığı sayesinde kolayca doğal çiller yapabileceğiniz ürün, cilt makyajıyla da hızlıca bütünleşiyor. Burun üstüne ve yanaklarınıza uygulayarak sevimli bir görünüme sahip olabileceğiniz çil kalemi ile TikTok yıldızları gibi görüneceksiniz!

5. Belirgin buklelere ulaşmak, sandığınız kadar zor değil

Kıvırcık saçın zorluğunu ancak inatçı buklelere sahip kişiler anlar. Şekillendirmesi oldukça zor kıvırcık saç tipi için TikTok influencerları en büyük sırlarını bizlerle paylaşıyor. Difüzör başlıklarla belirgin buklelere kavuşmak sanıldığı kadar zor değil. Saç şekillendirici denince akla ilk gelen markalardan Remington, iyonlu saç kurutma makinesi ve difüzör başlığı ile kıvırcık saçlara sahip kişilerin en büyük kurtarıcısı oluyor. Saçlarınızı şekillendirirken aynı zamanda keratin bakım da yapan ürünle TikTok'ta gördüğünüz olağanüstü kıvırcık saçlara kavuşabilirsiniz. Pratik kullanımı sayesinde günlük saç rutininize kolayca ekleyebileceğiniz ürünü kaçırmayın deriz!

6. Dört mevsim sahil dalgaları sizinle olsun

Denizin tuzu, güneşin yakıcı ışığı ve yazın ruhu en düz saçları bile hareketlendirebilir. Bohem ve salaş görünümüyle hepimizin çok sevdiği sahil dalgalarının tadını dört mevsim çıkarmak istiyorsanız TikTok güzellerine kulak verin. Sosyal medyanın popüler hale getirdiği bir ürün olarak hayatımıza giren ipek saç bigudileri, tıpkı denizden yeni çıkmışsınız gibi duran saç dalgalarına kolayca ulaşmanızı sağlıyor. İki farklı renk seçeneği sunan Neha Beauty İpek Saç Bigudisi, uzun ve kısa saçlarda kullanılabiliyor. Özellikle ısı ile saç şekillendirmeden kaçınan kişilerin vazgeçilmezi haline gelecek saç bigudisini alışveriş listenize mutlaka eklemelisiniz.

7. Acıya yer yok

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"Bilim sivilceye, siyah noktalara, kırılan saçlara bir çare bulsa da kıl tüy işlerine hâlâ ucuz ve pratik bir çözüm bulamadı." diyenlerdenseniz müjde! TikTok'un güzeller güzeli influencerları özellikle yüz tüyleri için ustura kullanmayı çok seviyor. Ne kadar tartışmalı olsa da kaş usturaları yıllardır kadınlar tarafından kullanıyor. Bıyık, kaş, favori bölgesi gibi alanlarda çıkan istenmeyen tüyleri acısız ve pratik bir şekilde yok eden ürünler, ağda gibi yöntemlerden sıkılanlar için büyük bir kurtarıcıya dönüşüyor. Her daim makyaj çantanızda taşıyacağınız kaş ustura setine şans vermeye ne dersiniz?

8. Güneşi teninize hapsedin

TikTok yıldızlarının pürüzsüz ve ışıl ışıl tenleri, izleyenleri adeta büyülüyor. Fenomen isimlerin ışıkla dans eden ciltlerine kavuşmak isteyenlerdenseniz ışıltılı vücut spreylerinden yararlanabilirsiniz. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Bee Beauty, Bronze Işıltılı Vücut Spreyi ile cildinize hoş bir koku verirken aynı zamanda bronz ve parıltılı bir görünüm de sağlıyor. Hem güneş ışınlarının zararlı etkilerinden kaçınmak hem güneşin bronz ışıltısını teninize hapsetmek istiyorsanız spreyi mutlaka denemelisiniz. Uygulaması oldukça kolay ürünü gün içinde dilediğiniz an kullanabilirsiniz. Özellikle bacaklarda çekici bir etki yaratacak vücut spreyi olmadan yaza girmeyin!

9. Biraz renkten zarar gelmez

Simsiyah, düzgün çekilmiş bir eyelinerı ne kadar sevsek de özellikle yaz ve bahar aylarında renkli makyajlar yapmak isteyebiliyoruz. Tam bu noktada TikTok'un güzellik perilerinin bizlere fısıldadığı bir trend var. Evet, renkli eyelinerlardan bahsediyoruz. Ünlü TikTokerlar'ın ilham olduğu neon renklerde ve farklı çizgilerde yapılan grafik eyeliner makyajları, enerjik ve sıra dışı görünümüyle tüm TikTok âlemini adeta büyülüyor. Siz de bu yaz makyaj stilinizde değişikliğe gitmek istiyorsanız Tikatti'nin tam 6 renkten oluşan neon eyeliner setine göz atabilirsiniz. Suya dayanıklı ürünle plajda da dikkatleri üstünüze toplayabilirsiniz.

10. Nemlendirici olmazsa olmaz

Her cildin ihtiyaç duyduğu temel bir destekçi var ki o da nemlendiriciler. Ancak piyasada binlerce nemlendirici arasından seçim yapmak oldukça zor olabiliyor. Neyse ki TikTok yıldızlarının bizlere harika bir önerisi var. Son dönemlerin yükselen markası CeraVe, seramid ve hyalüronik asit içerikli nemlendiricisiyle tüm sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor. Özel formülü sayesinde hem yüz hem vücut için kullanılabilen krem, cildin koruyucu bariyerini onarıyor. Özellikle kuru ciltlerin çok seveceği CeraVe Nemlendirici Krem, bu sezon kendinize yapacağınız en iyi yatırım olmaya aday!