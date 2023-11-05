TikTok'ta trend olan o makarna tarifi için ihtiyacınız olan tüm malzemeler burada

TikTok'ta viral olan tek tava makarna videosu izleyenlerin iştahını açıyor. Az malzemeyle yapılacak pratik bir makarna isteyenler için harika bir tarif olduğunu söyleyebiliriz! Hem yapılışı kolay hem lezzetli hem de çıkan bulaşık sayısı az. E daha ne olsun, değil mi? Eğer siz de pratik tarifler arayışındaysanız lezzetiyle damaklarda iz bırakacak tek tava makarna tarifine göz atabilirsiniz!

İşte tek tava makarna tarifi

Malzemeler

5-6 top tagliatelle makarna,

1 adet soğan,

3 diş sarımsak,

1 yemek kaşığı salça,

2 yemek kaşığı zeytinyağı,

3-4 adet çeri domates,

200 ml krema,

1 tutam tuz,

3 bardak kaynar su,

60 gr kaşar peyniri.

Yapılışı

Soğanları ve sarımsakları küçük küçük doğrayın.

Tavaya zeytinyağını koyduktan sonra soğan ve sarımsakları kavurun. Üzerine salçayı ilave edin.

Ardından kremayı da ilave edip üzerine sıcak su ekleyin.

Hazırladığınız karışıma makarnaları koyduktan sonra çeri domatesleri ikiye bölüp ilave edin.

Üzerini alüminyum folyo ile kapatarak yedi dakika pişmeye bırakın.

Yedi dakika sonra alüminyum folyoyu açıp makarnaya tuz ilave edip karıştırın.

Sonra tekrar alüminyum folyo ile üzerini kapatarak beş dakika daha pişmeye bırakın.

Pişen makarnanıza rendelenmiş kaşar ekleyerek sunuma hazır hâle getirebiliriz. Şimdiden afiyet olsun!

1. Bir İtalyan lezzeti!: Barilla Tagliatelle Makarna 450 g.

Barilla Tagliatelle Makarna 450 g. farklı bir lezzet arayanlar için birebir! Bildiğimiz klasik makarnalardan farklı bir İtalyan makarna çeşidi olan tagliatelle makarna, kuş yuvası şeklinde bulunur. Makarna topları suya atıldığında yumuşar ve enfes bir lezzete bürünür. Yumurtalı hamur ile hazırlanan bu makarna size ev makarnası tadını aratmayacak. Özel formu sayesinde sosu iyice çeker ve onu daha lezzetli hâle getirir.

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7. Makarnaya çok yakışan: Taze Kaşar Peynir 400gr. Doğal Çiftlik Kaşarı

Kaşar peyniri kahvaltıların yanı sıra yemeklerin de aranan ürünü. Rendelenip sıcak makarna ile buluştuğunda erimesiyle damaklarda eşsiz bir lezzet bırakıyor. Hem makarna yapılırken ürünleri bağlamak amacıyla makarnanın içine katabilir hem sunum esnasında makarnanın üzerine rendeleyebilirsiniz. Doğal lezzet arayanlar için Taze Kaşar Peynir 400gr. Doğal Çiftlik Kaşarı üreticilerin kendi çiftliklerinde ürettikleri sütten yapılıyor ve koruyucu madde içermiyor.

8. Yemeğin olmazsa olmazı: Mayi Tuz Öğütülmüş Sofra Tuzu 600 gr

Özenle hazırlanmış yemekler tuz dokunuşuyla lezzet kazanır. Yemeğin tuz ayarı çok önemli, diyorsanız kullandığınız tuzun da iyi olması gerekir. Mayi Tuz Öğütülmüş Sofra Tuzu 600 gr rafine edilmemiş doğal bir tuzdur. İçerisine iyot minareli ilavesi yapılmış, ince taneli sofra tuzu şeklinde paketlenmiştir. Tuzluklarda kullanıma uygun yapıdadır. Doğal olduğu için az miktar kullanımda yeterli tadı bulabilirsiniz.

9. Makarnanın lezzetini öne çıkaran: Tikveşli Krema 200 ml

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Yemeklerde ve tatlılarda adını çokça duyduğumuz bir lezzet: krema. Özellikle makarnalara çok yakışan krema, yeni tatlara açık olanların denemesi gereken bir ürün. Tikveşli Krema 200 ml, hem yemeklerinize hem tatlılarınıza farklı bir lezzet katacak. Yoğun kıvamı sayesinde ürünleri bağlarken zorluk yaşamazsınız. Kolay açılabilen pratik ambalajı size yemek yaparken kolaylık sunar.

10. "Salçasız asla!" diyenlere: Tukaş Domates Salçası 830 Gr

Yemeklerde en çok kullandığımız malzemelerden biri de hiç şüphesiz salça. TikTok'ta fenomen olan makarna tarifinde de salçanın yer aldığını görüyoruz. Salça gibi geleneksel bir ürünü krema ile karıştırarak yeni bir lezzet yakalanmış. Tukaş Domates Salçası 830 Gr, kabuk ve çekirdeklerinde ayrılmış domateslerden üretilmektedir. Siz de "Yemeğe lezzet veren salçadır!" diyorsanız bu salçayı denemelisiniz.

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