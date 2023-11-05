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    4. TikTok'ta trend olan o makarna tarifi için ihtiyacınız olan tüm malzemeler burada

    TikTok'ta trend olan o makarna tarifi için ihtiyacınız olan tüm malzemeler burada

    03.11.2023 16:04 | Son Güncelleme:
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    Pratik yemek tarifi arayanlar buraya! Okuldan, işten yorgun gelip pratik bir tarifle yemek yapmayı kim istemez ki? Tek tava kullanarak bütün işlemlerini yapabileceğiniz makarna hem pratikliği hem lezzetiyle beğeninizi kazanacak. Bulaşık derdinde son veren bu tarifi herkes denemek isteyecek! Tek tavada yapılacak kremalı makarna tarifini ve gerekli malzemeleri sizin için derledik.

    TikTok'ta trend olan o makarna tarifi için ihtiyacınız olan tüm malzemeler burada

    TikTok'ta viral olan tek tava makarna videosu izleyenlerin iştahını açıyor. Az malzemeyle yapılacak pratik bir makarna isteyenler için harika bir tarif olduğunu söyleyebiliriz! Hem yapılışı kolay hem lezzetli hem de çıkan bulaşık sayısı az. E daha ne olsun, değil mi? Eğer siz de pratik tarifler arayışındaysanız lezzetiyle damaklarda iz bırakacak tek tava makarna tarifine göz atabilirsiniz!

    İşte tek tava makarna tarifi

    Malzemeler

    • 5-6 top tagliatelle makarna,
    • 1 adet soğan,
    • 3 diş sarımsak,
    • 1 yemek kaşığı salça,
    • 2 yemek kaşığı zeytinyağı,
    • 3-4 adet çeri domates,
    • 200 ml krema,
    • 1 tutam tuz,
    • 3 bardak kaynar su,
    • 60 gr kaşar peyniri.

    Yapılışı

    • Soğanları ve sarımsakları küçük küçük doğrayın.
    • Tavaya zeytinyağını koyduktan sonra soğan ve sarımsakları kavurun. Üzerine salçayı ilave edin.
    • Ardından kremayı da ilave edip üzerine sıcak su ekleyin.
    • Hazırladığınız karışıma makarnaları koyduktan sonra çeri domatesleri ikiye bölüp ilave edin.
    • Üzerini alüminyum folyo ile kapatarak yedi dakika pişmeye bırakın.
    • Yedi dakika sonra alüminyum folyoyu açıp makarnaya tuz ilave edip karıştırın.
    • Sonra tekrar alüminyum folyo ile üzerini kapatarak beş dakika daha pişmeye bırakın.
    • Pişen makarnanıza rendelenmiş kaşar ekleyerek sunuma hazır hâle getirebiliriz. Şimdiden afiyet olsun!

    1. Bir İtalyan lezzeti!: Barilla Tagliatelle Makarna 450 g.

    TikTok'ta trend olan lezzetli ve pratik bir makarna tarifi için ihtiyacınız olan tüm malzemeler!

    Barilla Tagliatelle Makarna 450 g. farklı bir lezzet arayanlar için birebir! Bildiğimiz klasik makarnalardan farklı bir İtalyan makarna çeşidi olan tagliatelle makarna, kuş yuvası şeklinde bulunur. Makarna topları suya atıldığında yumuşar ve enfes bir lezzete bürünür. Yumurtalı hamur ile hazırlanan bu makarna size ev makarnası tadını aratmayacak. Özel formu sayesinde sosu iyice çeker ve onu daha lezzetli hâle getirir.

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    2. Yapışmaz tava arayanlara: Tefal L15392 Ingenio Titanyum 1X SimpleCook Büyük Tava ve Tencere Seti 12 Parça - 2100125537

    TikTok'ta trend olan lezzetli ve pratik bir makarna tarifi için ihtiyacınız olan tüm malzemeler!

    Tek tava makarna için ideal bir seçim! Tefal L15392 Ingenio Titanyum 1X SimpleCook Büyük Tava ve Tencere Seti, size yemek yaparken çok yardımcı olacak. Çıkarılıp takılabilen kulplar sayesinde iç içe geçebildiği için dolap içlerinde yerden tasarruf etmenizi sağlar. Tavanız pişirmeye hazır olduğunda kırmızıya döner ve size en uygun pişirme zamanını sunar.

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    3. Kesimlerini kolayca yapmak isteyenlere: Emsan Sharp Master 6 Parça Bloklu Bıçak Seti, Paslanmaz Çelik, Siyah

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    Tek tava makarnanızı yaparken domates, soğan ve sarımsakları kesmek için keskin bir bıçağa ihtiyacınız olacak! İyi olmayan bir bıçak ile yapılan doğrama işleminde malzemeleriniz ziyan olabilir. Bu yüzden mutfakta bıçak seçimi çok önemlidir. Paslanmaz çelikten oluşan Emsan Sharp Master 6 Parça Bloklu Bıçak Seti, mutfaktaki en büyük yardımcılarınızdan olacak. Set; soyma, sıyırma, doğrama, ekmek ve şef bıçağı olmak üzere beş bıçak modeline sahip.

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    4. Doğallıktan vazgeçemeyenlere: Üç Farklı Boy Zeytin Kaşık Seti, 22-27-29 Cm Zeytin Kaşık, Tahta Kaşık Takımı

    TikTok'ta trend olan lezzetli ve pratik bir makarna tarifi için ihtiyacınız olan tüm malzemeler!

    Tahta kaşıklar mutfakta en çok kullanılan yardımcı ürünlerden biri. Yemek yaparken tencereyi çizmemesi için metal kaşık yerine ahşap ve silikonlar daha çok tercih ediliyor. Siz de mutfağınıza alacağınız Üç Farklı Boy Zeytin Kaşık Seti, 22-27-29 Cm Zeytin Kaşık, Tahta Kaşık Takımı ile tencere ve tavalarınıza zarar vermeden yemeklerinizi yapabilirsiniz. Ürünlerin doğal ahşaptan üretilmesi sayesinde sağlığınızı da korumuş olursunuz.

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    5. Sade ve şık tasarım: Karaca Stark 2li Kesme Tahtası

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    Mutfakta bir diğer yardımcı ürünümüz ise kesme tahtaları! Siz de kesme ve doğrama işlemlerinde belirli bir orantıyı korumak istiyorsanız Karaca Stark 2li Kesme Tahtası'nı kullanabilirsiniz. Ürünün bambudan üretilmesi ürüne antibakteriyel özellik katar. Bu sebeple seçtiğimiz ürün normal bir kesme tahtasına göre daha sağlıklıdır. İkili olduğu için farklı ürün gruplarını tek tahtada kesmek zorunda kalmazsınız.

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    6. Yemeklerin olmazsa olmazı: Yudum Egemden Riviera Teneke 3 Lt

    TikTok'ta trend olan lezzetli ve pratik bir makarna tarifi için ihtiyacınız olan tüm malzemeler!

    Yemeklerinizi pişirirken kullandığınız yağın sağlıklı olmasına dikkat edenlerdenseniz Yudum Egemden Riviera Teneke 3 Lt tam size göre! Hiçbir kimyasal işleme maruz bırakılmadan doğal bir şekilde sofralara geliyor. Yumuşak lezzeti ve hafif kokusu sayesinde yemeğinizi yerken ağır bir koku ve tat hissetmeyeceksiniz. Alışılmışın dışında zeytinyağını sadece sebze yemeklerinde değil tüm yemeklerinizde kullanabileceğinizi unutmayın. Bu enfes zeytinyağı, tava makarnanızın tadına tat katacak!

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    7. Makarnaya çok yakışan: Taze Kaşar Peynir 400gr. Doğal Çiftlik Kaşarı

    TikTok'ta trend olan lezzetli ve pratik bir makarna tarifi için ihtiyacınız olan tüm malzemeler!

    Kaşar peyniri kahvaltıların yanı sıra yemeklerin de aranan ürünü. Rendelenip sıcak makarna ile buluştuğunda erimesiyle damaklarda eşsiz bir lezzet bırakıyor. Hem makarna yapılırken ürünleri bağlamak amacıyla makarnanın içine katabilir hem sunum esnasında makarnanın üzerine rendeleyebilirsiniz. Doğal lezzet arayanlar için Taze Kaşar Peynir 400gr. Doğal Çiftlik Kaşarı üreticilerin kendi çiftliklerinde ürettikleri sütten yapılıyor ve koruyucu madde içermiyor.

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    8. Yemeğin olmazsa olmazı: Mayi Tuz Öğütülmüş Sofra Tuzu 600 gr

    TikTok'ta trend olan lezzetli ve pratik bir makarna tarifi için ihtiyacınız olan tüm malzemeler!

    Özenle hazırlanmış yemekler tuz dokunuşuyla lezzet kazanır. Yemeğin tuz ayarı çok önemli, diyorsanız kullandığınız tuzun da iyi olması gerekir. Mayi Tuz Öğütülmüş Sofra Tuzu 600 gr rafine edilmemiş doğal bir tuzdur. İçerisine iyot minareli ilavesi yapılmış, ince taneli sofra tuzu şeklinde paketlenmiştir. Tuzluklarda kullanıma uygun yapıdadır. Doğal olduğu için az miktar kullanımda yeterli tadı bulabilirsiniz.

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    9. Makarnanın lezzetini öne çıkaran: Tikveşli Krema 200 ml

    TikTok'ta trend olan lezzetli ve pratik bir makarna tarifi için ihtiyacınız olan tüm malzemeler!

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    Yemeklerde ve tatlılarda adını çokça duyduğumuz bir lezzet: krema. Özellikle makarnalara çok yakışan krema, yeni tatlara açık olanların denemesi gereken bir ürün. Tikveşli Krema 200 ml, hem yemeklerinize hem tatlılarınıza farklı bir lezzet katacak. Yoğun kıvamı sayesinde ürünleri bağlarken zorluk yaşamazsınız. Kolay açılabilen pratik ambalajı size yemek yaparken kolaylık sunar.

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    10. "Salçasız asla!" diyenlere: Tukaş Domates Salçası 830 Gr

    TikTok'ta trend olan lezzetli ve pratik bir makarna tarifi için ihtiyacınız olan tüm malzemeler!

    Yemeklerde en çok kullandığımız malzemelerden biri de hiç şüphesiz salça. TikTok'ta fenomen olan makarna tarifinde de salçanın yer aldığını görüyoruz. Salça gibi geleneksel bir ürünü krema ile karıştırarak yeni bir lezzet yakalanmış. Tukaş Domates Salçası 830 Gr, kabuk ve çekirdeklerinde ayrılmış domateslerden üretilmektedir. Siz de "Yemeğe lezzet veren salçadır!" diyorsanız bu salçayı denemelisiniz.

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