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TikTok'u kasıp kavuran zekice düşünülmüş pratik ürünler

09.01.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta neredeyse her konuda hem bilgilendirici hem eğlenceli videolar paylaşılıyor. Bilgi kirliliğini bir kenara bırakırsak hayata dair pratik tüyolara ve işimize yarayacak ürünler hakkındaki bilgilere de kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Peki, siz de alana kadar ihtiyacınız olduğunu düşünmediğiniz ama aldıktan sonra "Neden daha önce almamışım!" dedirtecek ürünlerle tanışmaya hazır mısınız?

TikTok'u kasıp kavuran zekice düşünülmüş pratik ürünler

TikTok sayesinde dünyaya açılan bir penceremiz daha oldu. Naftalin kokan cümleler kurmak istemeyiz ama teknoloji ne kadar da gelişti, değil mi? Elimizdeki telefonlar sayesinde, dünyanın öbür ucunda oturan ve evini temizleyen kadının süpürgesini beğeniyor, saçlarını nasıl 10 dakikada şekillendirebildiğini soruyor, masasındaki bir yanıp bir sönen lambayı nereden aldığını merak edebiliyoruz! Siz de şu anda merakınızı gidermeye hazırsanız pratiklikte çığır açan ve "İyi ki almışım!" dedirtecek ürünlere mutlaka göz atın!

1. Kendinizi şımartmaya hazır olun: Lenovo Lecoo SEM01Ayarlanabilir Göz Masaj Aleti

TikTok'u kasıp kavuran zekice düşünülmüş pratik ürünler

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Lenovo Lecoo SEM01Ayarlanabilir Göz Masaj Aleti'yle yaşam kalitenizi artırabilir ve yorgun bakışlara veda edebilirsiniz. Ergonomik tasarımı ve kompakt yapısıyla modeli yalnızca evde değil, istediğiniz her yerde kullanabilir, çantanızda kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Yatmadan 15 dakika önce kullanarak derin bir uykuya dalabilir, yorulan gözlerinizi dinlendirebilir ve göz altı morluklarınızı en aza indirebilirsiniz. Masaj esnasında müzik dinletisi de sunan ürünle ruhunuzu ve gözlerinizi şımartmaya hazır olun.

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2. Her eve lazım: TOPX'S Poşet Ağzı Kapatıcı

TikTok'u kasıp kavuran zekice düşünülmüş pratik ürünler

TOPX'S Poşet Ağzı Kapatıcı, mutfağınızda en büyük yardımcılarınızdan biri olacak. Pilli tasarımı sayesinde kullanım kolaylığı sunan ürün, minimal yapısıyla da fazla yer kaplamıyor. Ağzı açılan abur cuburlar, kuru bakliyat paketleri ve buzdolabı poşetlerini saniyeler içinde hiç açılmamış gibi kapatabilir, bu sayede ürünlerin bozulmasının ya da dökülmesinin önüne geçebilirsiniz. Modelin pratik kullanımı ve işlevi sayesinde kısa zamanda mutfağınızın demirbaşı olacağına eminiz.

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3. Motosiklet kullanıcıları bunu çok sevecek: Ally Mobile ALLY C2 Su Geçirmez Telefon Tutucu

TikTok'u kasıp kavuran zekice düşünülmüş pratik ürünler

Ally Mobile ALLY C2 Su Geçirmez Telefon Tutucu, motosiklet ve bisiklet sürücülerinin vazgeçilmezi olacak bir ürün. Akıllı telefonlarla uyumlu olan telefon tutucu sayesinde sürüş esnasında riske girmeden keyifli videolar çekebilirsiniz! Su geçirmez yapısıyla uzun kullanım ömrü vadeden tutucuyu arkasındaki aparatı sayesinde aracınıza kolaylıkla monte edebilir, dilediğiniz zaman takıp çıkarabilirsiniz. Dayanıklı malzemeden üretilen tutucu, aynı zamanda darbelere ve rüzgâra karşı da oldukça dayanıklı.

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4. Seyahatlerde yardımcınız olacak: Outdoor Outlet 5li Seyahat Doldurulabilir Kozmetik Seti

Adsız tasarım - 2023-01-09T171111.455

Outdoor Outlet 5li Seyahat Doldurulabilir Kozmetik Seti, kullanmaya başladıktan sonra favoriniz olacak ürünlerden bir diğeri. Farklı ağza sahip şişeler sayesinde seyahatleriniz sırasında ihtiyacınız olabilecek ürünleri yanınıza alabilirsiniz. Bu sayede kocaman şişeleri yanınızda taşımak yerine ihtiyacınız olacak kadarını alır, yerden de tasarruf etmiş olursunuz. Büyük şişeleri tonik, temizleme suyu ya da şampuan için kullanabilir, küçük kutulara ise gece ve gündüz kremlerinizi koyabilirsiniz.

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5. Saçları ısıyla yakıp tahrip etmeye son: Yingmu Isısız Saç Rulosu

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Yingmu Isısız Saç Rulosu ile saçlarınızı yıpratmadan doğal dalgalara kavuşmaya hazır mısınız? Yüksek ısılara ve kuaförde saatler geçirmeye gerek kalmadan evde de harikalar yaratabilir, mükemmel bir görünüme kavuşabilirsiniz. Kullanımı oldukça pratik olan saç rulosunu açınıza takmak çok kolay. Ürünü hafif nemli ya da kuru saçlarınıza gece yatmadan önce takabilir, sabah açarak aynadaki yansımanıza hayran olabilirsiniz!

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6. Pazar kahvaltılarınız şenlensin: Sinbo SEB-5803 Yumurta Pişirme Makinesi

TikTok'u kasıp kavuran zekice düşünülmüş pratik ürünler

Sinbo SEB-5803 Yumurta Pişirme Makinesi'yle pazar kahvaltılarının keyfini ikiye katlayın! Model, aynı anda yedi adet yumurta pişirme kapasitesiyle kalabalık ailelerin baş tacı olmaya hazır. Paslanmaz çelik ısıtma plakası sayesinde uzun kullanım ömrü vadeden makine, minimal yapısıyla tezgâhta ya da çekmecelerde yer kaplamaz. Katı, normal veya rafadan olarak farklı ayarlarda yumurta pişirebilir. Otomatik kapanma özelliğiyle yumurtaları pişirdikten sonra siz unutsanız bile kendini kapatır.

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7. Hem şık hem işlevsel: Homeniva Nivabox 3'lü Takı Makyaj ve Kozmetik Düzenleyici Çekmece

TikTok'u kasıp kavuran zekice düşünülmüş pratik ürünler

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Homeniva Nivabox 3'lü Takı Makyaj ve Kozmetik Düzenleyici Çekmece, şık ve işlevsel tasarımıyla sizi kendine hayran bırakacak bir ürün. Ortalama bir organizer kadar içine malzeme alabilecek büyüklüğüne rağmen oldukça minimal ve zarif. Dekoratif yapısı ve şık kulp detaylarıyla bambaşka bir hava yaratan organizeri evinizin her alanında kullanabilirsiniz. Çekmeceli organizer sayesinde gözünüzün önünde duran kozmetik ürünlerinin ya da takıların dağınık görüntüsünden kolaylıkla kurtulabilirsiniz.

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8. Kişisel bakımına dikkat edenleri böyle alalım: Filfeel Store Dudak Maskesi

TikTok'u kasıp kavuran zekice düşünülmüş pratik ürünler

Filfeel Store Dudak Maskesi, TikTok'un hayatımıza kattığı ürünlerden en popüleri olabilir! İçerdiği kiraz ve yulaf çekirdeği özü sayesinde dudaklarınıza nazikçe masaj yapar, dudaklarınızın daha pürüzsüz ve dolgun görünmesini sağlar. Doğal bir dolgunluk vadeden maske sayesinde dudak kenarı çizgilerine veda edebilirsiniz. Derin nem desteğiyle özellikle soğuk havalarda dudakların kuruması engeller, pütürlü görünümün önüne geçer. Özel kutusuyla birlikte gelen maskeyi çantanızda taşıyabilir, gittiğiniz her yere götürebilirsiniz.

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9. Severek kullanacaksınız: Remington Keratin Protect Saç Şekillendirici

TikTok'u kasıp kavuran zekice düşünülmüş pratik ürünler

Remington Keratin Protect Saç Şekillendirici, severek kullanacağınız ürünlerden biri. Döner başlıklı tasarımıyla hızlıca saçlarınıza şekil verebilir, fön çekebilir ve saçınızı kurutabilirsiniz. Tek cihazla tüm bu işlemleri yaparak zamandan tasarruf edebilirsiniz. Sıcak ve soğuk hava üfleme özelliği sayesinde saçlarınıza şekil verdikten sonra şeklin kalıcı olmasını da sağlamanız mümkün. Üstelik badem yağı ve keratinle zenginleştirilen seramik kaplaması sayesinde bir yandan saç bakımınızı da yapabilirsiniz!

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10. Mutfağınıza küçük bir yenilik getirin: Erişte Makarna Makinesi

TikTok'u kasıp kavuran zekice düşünülmüş pratik ürünler

Erişte Makarna Makinesi, yemek yapmayı sevenler için birebir! Mutfağınızda harikalar yaratmak ve lezzetli şölen sofraları hazırlamak için artık hiç bir eksiğiniz yok. Farklı kalınlıktaki bıçakları sayesinde hem erişte hem spagetti yapabilirsiniz. Model, paslanmaz çelikten yapılmış merdaneleriyle incecik hamurlar açmanıza yardımcı olur. Kullanımı oldukça pratik olan erişte makinesiyle mutfakta geçirdiğiniz zamanı daha eğlenceli hâle getirmeye hazır olun!

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