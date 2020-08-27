TikTok'taki evde güzellik uygulamaları önerileri 'sağlığa zararlı'

Gençler başta olmak üzere birçok TikTok kullanıcısı, evde diş beyazlatma, dudak büyütme ve benleri yok etme gibi yöntemlerle ilgili videolar paylaşıyor. Uzmanlar ise bunların ne kadar tehlikeli olduğu konusund uyarılarda bulunuyor.

BBC'nin incelemelerine göre evde yapılması için verilen öneriler arasında diş beyazlatma için çamaşır suyu kullanma, benleri kesme ve takma kirpik yapıştırıcısıyla dudakları olduğundan daha büyük gösterme gibi uygulamalar var.

Üstelik bu videolar viral olmuş durumda. Sağlık uzmanları ise, birçok kişinin "güzellik ipuçları" denilen bu uygulamaları evde denediğini ancak bunların kalıcı zararlar verebileceğini söylüyor.

BBC News'in sorularını yanıtlayan TikTok, bu videoların kurallarını ihlâl etmediğini söylüyor.

Ancak İngiltere'deki Dermatologlar Birliği, Dişçiler Birliği ve Cilt Vakfı, videoları gördükten sonra sosyal medyadaki "güzellik ipuçları" için uyarıda bulundu.

Dermatologlar Birliği, "Dermatolojik sorunlar için birincil kaynak olarak sosyal medyanın kullanılmaması gerektiği konusunda insanların uyarılması kritik önemde" açıklaması yaptı: