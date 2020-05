Times Like These: BBC'nin yıldızlarla kaydettiği Foo Fighters şarkısı bir numaraya yükseldi

"20 yıl önce bir otel masasında yazdığım bu şarkıyı öğrenmeye ve söylemeye zaman ayıran tüm müthiş şarkıcılara teşekkür ederim.

"Umarım şarkının bu yeni versiyonu insanlara biraz da olsa moral verir, bağışlanacak gelirleri Covid-19'dan etkilenen insanlara derman olur."

1. sıraya yükselen ilk Foo Fighters şarkısı

Yayınlanmasından 12 saat sonra 5. sıraya yükselen şarkı son bir haftada 66 bin kopya sattı.

YouTube'daki dinlenme sayısı ise kısa süre içinde milyonlara ulaştı.

Bu şarkı Foo Fighters'ın İngiltere'de bir numaraya yükselen ilk şarkısı oldu. 2005'te Best of You şarkısı 5. sıraya yükselmiş, 2003'te Times Like These ise 12. sırada yer almıştı.

Adı, Böylesi Zamanlar anlamına gelen şarkıda "Böylesi zamanlarda yaşamayı tekrar öğrenirsin, böylesi zamanlarda daha fazla verirsin, böylesi zamanlarda sevmeyi tekrar öğrenirsin" gibi sözler yer alıyor.