Times Like These: BBC'nin yıldızlarla kaydettiği Foo Fighters şarkısı bir numaraya yükseldi

Şarkının açılışını söyleyen Dua Lipa, "Videonun son halini görmek çok duygusaldı. Herkesin iyi bir amaç için bir araya gelmesi beni çok mutlu etti" dedi.

Foo Fighters'ın kurucusu ve eski Nirvana davulcusu Dave Grohl, klibin yayınlanmasından sonra BBC'ye gönderdiği mektupta BBC çalışanlarına, kendisine "daha büyük bir şeyin parçası olma şansı verdikleri için" teşekkür etti ve ekledi:

"Menajerim arayıp projeden bahsettiğinde gözlerim doldu. BBC'nin şarkılarımdan birini böylesine önemli bir amaç için seçmesi beni gururlandırdı.