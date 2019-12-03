Times: NATO'nun uyum içinde olmasına en büyük tehdit Erdoğan

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, bugünkü başyazısını Watford'da başlayacak NATO zirvesine ayırdı. Times Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un birbiriyle rekabet halindeki stratejik vizyonları nedeniyle NATO'nun istikrarsızlaştığını, İngiltere'nin tartışmaların dışında kaldığını vurguladı. İngiltere'nin eski başbakanı Theresa May'in bu zirveyi Londra'da gerçekleştirmek istediğini, Brexit sonrası önemli bir etkinlik olacağını hayal ettiğini hatırlatan gazete, aradan geçen zamanda May'in istifa ettiğini, Brexit'in gerçekleşmediğini ve zirvenin üç saatlik bir toplantıya indirgendiğini yazdı. Bu, toplantıya katılacak 29 liderin her birine altı dakikalık konuşma süresi düşeceği anlamına geliyor. Times, NATO liderlerinin görüşleri arasındaki ayrımların çok derin olduğunu ve bugünkü toplantıda bu ayrımları giderme girişiminin bunları derinleştirme riski taşıdığını belirtti: "Liderler bir arada ne kadar az zaman geçirirse NATO'yu istikrarsızlaştırabilecek ve husumeti artırabilecek yıkıcı sahnelerin yaşanma ihtimali azalır."

Gazetenin başyazısı şöyle devam etti: "NATO'nun hâli o kadar vahim ki, Trump'tan kaynaklanan zorluklar en büyük istikrarsızlık kaynağı olmayabilir. Son NATO toplantıları ABD Başkanı'nın üye ülkelerin bütçelerinden yüzde 2 savunma payı ayırması sözünü tutmamasını eleştirdiği konuşmalara sahne olmuştu. "Ülkeler harcamalarını 2017'den bu yana artırdı. Yine de ABD'de seçimler yaklaşırken ve dış politikada çok az başarısı varken Trump müttefiklerine sözlü saldırılar yaparak iç siyasete oynama imkanına direnmekte zorlanacaktır. "Ne olursa olsun, NATO'nun uyum içinde olmasına en büyük tehdit Erdoğan'dan geliyor. Onun Rusya Devlet Başkanı Putin'le yakınlığı ittifak için bir ikilem. Rusya'dan S-400 füzelerini alması NATO'nun Doğu Akdeniz'deki operasyonlarını tehlikeye atabilir. 'NATO Orta Doğu'daki en büyük askeri gücün müttefikliğini kaybetmeyi göze alamaz' "Erdoğan, diğer 28 üye ülke IŞİD'e karşı pek çok NATO müttefikiyle omuz omuza çarpışmış YPG'yi terör örgütü ilan etmedikçe NATO'nun savunma planlarını onaylamayacağını söylüyor. NATO Orta Doğu'daki en büyük askeri gücün müttefikliğini kaybetmeyi göze alamaz, bu Batı'nın bölgedeki etkisini azaltır. Fakat Erdoğan'ın gittikçe dengesizleşen davranışları Türkiye'nin ittifak içindeki pozisyonunun sürdürülebilir olup olmadığı hakkında soru işaretlerine yol açıyor.