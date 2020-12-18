Timoma nedir? Belirtileri ve tedavi şekilleri nelerdir?

Demirhan,” Timus bezinden kaynaklı bir tümör olan Timoma genellikle timus bezinden kaynaklanarak etrafına doğru, yavaş büyüyen ve nadir görülen bir kanser türüdür. Timoma genel bir tabirdir bunun içine timoma ve timik karsinom girmektedir. Timus bezi ergenlik dönemine kadar bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan T lenfositlerinin yapım yeridir ve gelişmesini sağlar. Ergenliğe doğru küçülmeye başlar ve zamanla işlevini kaybeder.” dedi.

ÇOĞU ZAMAN BELİRTİ VERMİYOR

Timomanın belirtilerine değinen Özkan Demirhan,”Timomalar çoğu zaman belirti vermez ancak büyümeye başlayınca öksürük, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, yutma güçlüğü, nefes darlığı, iştahsızlık gibi belirtiler verirler. Nadir durumlarda deri döküntüsü ve kansızlık gibi belirtiler de görülebilir. Bazı durumlarda yine nadiren vena kavaya (SVC) yani kol ve kafanın toplardamarlarının birleşerek kalbe döküldüğü damara baskı yaparak Süperior Vena Cava Sendromuna(SVCS) neden olabilir. SVCS durumunda boyun, göğüs ve yüzde şişlik oluşur vücudun üst tarafındaki görünür damarlar şişer, baş ağrısı ve baş dönmesi gibi belirtiler kendini gösterir. Bağışıklık sisteminin kendi kendine saldırması sonucu oluşan miyasteni gravis, kırmızı hücre aplazisi, hipogamaglobulinemi, lupus, polimiyozit, ülseratif kolit, romatoid artrit, Sjogren Sendromu, sarkoidoz ve skleroderma gibi bağışıklık sistemi hastalıkları da timoma bağlantılı olabilir.”şeklinde bilgi verdi.