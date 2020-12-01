Timsahın ördek avı saniye saniye kaydedildi ama ilginç yanı...

Videoyu Instagram'da paylaşan Kevin Stipe ve Cass Couey, yaklaşık dört metre uzunluğunda olduğunu tahmin ettikleri bir timsahın ördek yediği anı saniye saniye kaydetti.

Ancak işin ilginç tarafını Stipe şöyle anlatıyor: Timsahların bir kez daha zeki hayvan olduklarını öğrenmemizi sağlayan bir andı. Bizim ördeği vurmamızı bekledi ve hiç uğraşmadan hazır öğle yemeğini yedi.

Adamlardan birinin videoda "Tamam, beslendin, şimdi defol buradan" dediği duyuluyor. Couey, FOX 35 News'e 'Bataklıkta bizim için başka bir gündü, ancak insanların onu sevmesine sevindim' dedi.



