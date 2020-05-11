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Tinder'dan 'ilginç' bilgi yarışması projesi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.05.2020 09:43 | Son Güncelleme

Benzer özelliklere sahip insanların eşleştiği Tinder canlı bilgi yarışmaları düzenleme kararı aldı. Hem web sitesine hem de uygulamaya sahip olan Tinder, sürekli olarak yeni projelerle karşımıza çıkıyor.

Tinder'dan 'ilginç' bilgi yarışması projesi!

Bundan kısa bir süre önce online dizi ile kullanıcılarını buluşturan şirket şimdi daha büyük bir eğlence düzenliyor. Dilerseniz Tinder tarafından daha önce uygulanan projeye kısaca bir göz atalım. 

Bundan kısa bir süre önce Tinder tarafından Swipe Night isimli bir proje geliştirilmişti. Bu projeye göre Tinder kullanıcıları herhangi bir hikaye belirleyebiliyor ve bu hikayenin devamına karar verebiliyordu. Hikayede karşınıza çıkan durumlarla ilgili sağa veya sola kaydırarak tercih yapabiliyordunuz. Platform tarafından verilen bu özellik çok beğenilmişti.

TİNDER'A BİLGİ YARIŞMASI ÖZELLİĞİ

Salgın nedeniyle önlemlerini artıran Tinder bu projeyi kaldırdı. Kullanıcıların moralini bozabilecek proje, rafa kalkınca yeni bir arayışa girildi. Sonuç olarak bilgi yarışması sistemi düzenlendi. Bu yeni projeye göre isteyen bütün kullanıcılar karşılıklı bilgi yarışması düzenleyebiliyor. Böylece aralarındaki etkileşim de artıyor. Sistem genel olarak herkesin online katılımına müsait. Diğer kullanıcılar izleyici olarak katılabiliyor.

Tinder platformu tarafından proje ile ilgili doğrulama açıklaması geldi. Şirket, bu projeyi şimdilik deneme amaçlı olarak kullanıyor. İlerleyen zamanlarda kullanıcıların beğenisine sunabilir. Ancak platform aynı zamanda önemli bir noktaya da değindi. Bu yeni projenin kesinlikle uygulanacağı doğru değil. Belki de sadece deneme olarak kalacak. Sizce Tinder tarafından getirilen bu yeni özellik kullanıcıları memnun edebilecek mi?

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