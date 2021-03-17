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Tinder Garbo’ya yatırım yaptı

17.03.2021 09:54 | Son Güncelleme:
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Tinder Garbo’ya yatırım yaptı

Tinder, kullanıcılarının güvenliğini sağlamaya yardımcı olacak yeni bir ortaklık duyurdu. Tinder, Match, OK Cupid, Hinge ve diğer birçok hizmetin sahibi olan Match Group, kar amacı gütmeyen, kadınlar tarafından kurulmuş bir geçmiş kontrol platformu olan Garbo’ya yatırım yaptı.

Anlaşmanın bir parçası olarak, Garbo’nun platformu, bu yılın sonlarında Tinder ile başlayarak Match Group uygulamalarını kullanan kişilere sunulacak. Garbo, çevrim içi olarak bağlantı kurabileceğiniz kişiler hakkında bilgi bulmayı kolaylaştıracak. Platform, “cinsiyet temelli şiddetten kurtulan” Kathryn Kosmides tarafından kurulmuş. Garbo’nun platformu, “tutuklamalar, mahkumiyetler, yasaklama emirleri, taciz ve diğer şiddet suçları” dahil olmak üzere bir kişi hakkında ayrıntılar sağlıyor. Kişinin geçmişi hakkında çok sayıda veri kaynağını bir araya getiriyor. İhtiyacınız olan şeyler bir ad ve telefon numarası.

Örgüt ayrıca, ırkçılığa da karşı. Platform, ırk ve cinsiyet eşitliği gruplarıyla da çalışıyor. Bu entegrasyonun nasıl çalışacağı hala net değil. Ancak Tinder’ın Garbo’nun veritabanına ping atabileceğini ve önemli bir şey bulduğunda kullanıcılara proaktif olarak gösterebileceğini hayal etmek zor değil. Ayrıca, bu bilginin bir noktada diğer Match Grubu uygulamalarında da mevcut olacağı görülüyor. Ancak bunun ne zaman olacağı konusunda henüz bir bilgi yok.

GARBO İLE BİR ORTAKLIK DAHA KURULABİLİR

Garbo, flört hizmetleriyle çalışmanın yanı sıra başka bir temel girişim olarak yolculuk paylaşım hizmetlerini de daha güvenli hale getirdiğini belirtiyor. Bu nedenle Garbo ile Uber veya Lyft gibi şirketler arasında benzer bir ortaklığın ortaya çıkması da muhtemel. Ama şimdilik yenilik Tinder ile başlayacak.

Okullar kapanacak mı?

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