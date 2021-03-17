Tinder Garbo’ya yatırım yaptı

Anlaşmanın bir parçası olarak, Garbo’nun platformu, bu yılın sonlarında Tinder ile başlayarak Match Group uygulamalarını kullanan kişilere sunulacak. Garbo, çevrim içi olarak bağlantı kurabileceğiniz kişiler hakkında bilgi bulmayı kolaylaştıracak. Platform, “cinsiyet temelli şiddetten kurtulan” Kathryn Kosmides tarafından kurulmuş. Garbo’nun platformu, “tutuklamalar, mahkumiyetler, yasaklama emirleri, taciz ve diğer şiddet suçları” dahil olmak üzere bir kişi hakkında ayrıntılar sağlıyor. Kişinin geçmişi hakkında çok sayıda veri kaynağını bir araya getiriyor. İhtiyacınız olan şeyler bir ad ve telefon numarası.

Örgüt ayrıca, ırkçılığa da karşı. Platform, ırk ve cinsiyet eşitliği gruplarıyla da çalışıyor. Bu entegrasyonun nasıl çalışacağı hala net değil. Ancak Tinder’ın Garbo’nun veritabanına ping atabileceğini ve önemli bir şey bulduğunda kullanıcılara proaktif olarak gösterebileceğini hayal etmek zor değil. Ayrıca, bu bilginin bir noktada diğer Match Grubu uygulamalarında da mevcut olacağı görülüyor. Ancak bunun ne zaman olacağı konusunda henüz bir bilgi yok.