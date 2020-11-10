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“Tinder için fazla seksi” olduğunu söyleyen model uygulamada engellendi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2020 13:27 | Son Güncelleme

Chicagolu 21 yaşındaki Luna Benna, fazla iyi göründüğü için sahte hesap olduğuna inan Tinder’ın kendisini uygulamada engellediğini söyledi.

“Tinder için fazla seksi” olduğunu söyleyen model uygulamada engellendi

Fazla etkileyici olduğu gerekçesiyle Tinder’ın hesabını sildiğini söyleyen Luna, 2017 yılından beri uygulamanın bir üyesi. Bugüne dek uygulamada bir çok erkek kendisine hediyeler ve para teklif etmiş. Luna, seksi pozlarını satarak para kazanıyor ve Instagram’da milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

“Gençtim, akılsızdım ve sevgi arıyordum. Tinder’da olduğum süre boyunca bir sürü tuhaf mesaj aldım. İnsanlar kendileriyle tanışmam için bana para veya tatil teklif ediyordu” diyen Luna, bu teklifleri hiçbir zaman kabul etmediğini söyledi.

Luna, Tinder üzerinden yalnızca bir kez randevuya gittiğini ve onun da korkunç geçtiğini, bir süre sonra da uygulamadan atıldığını söyleyerek “İnsanlar Tinder’da iyi göründüğüm için beni tehdit etmeye başladı. Fotoğraflarımı çalıp onları kullanarak para kazanan insanlar oldu” dedi.

Fotoğraflarıyla açılmış sahte bir Facebook hesabında binlerce takipçisi olduğunu söyleyen Luna, fotoğraflarını kullanan sahte hesapların kendisini çoğunlukla seks işçisi veya eskort olarak tanımladığını söyledi.

Luna, Tinder’de engellenmeden hemen önce şu an ki partneriyle tanıştığını söyleyerek “Onunla tanışmadan önce arkadaşlarını tanıyordum. Güvenli bir arkadaşlık içinde olmayı umuyorum. İkimiz de modeliz. Hem Instagram sayfam hem de OnlyFans sayfam için birlikte çalışıyoruz” dedi.

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