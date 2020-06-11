Tinder kullananların sayısı arttı, ama işsizlik nedeniyle para ödeyenlerin sayısı azaldı

Online çöpçatanlık uygulaması Tinder'ın CEO'su Elie Seidman, koronavirüsün Tinder üzerinde çok büyük etkileri olduğunu dile getirdi.

BBC'ye konuşan Elie Seidman, diğer çoğu flört uygulamasında olduğu gibi kullanıcı sayısının arttığını, ancak işsizliğin yükselmesi dolayısıyla üyelik için para ödeyenlerin sayısında azalma olduğunu vurguladı.

29 Mart Pazar günü Tinder uygulaması içinde 3 milyar defa sağa ve sola kaydırmanın yaşandığı aktarıldı; bu Tinder için bir rekor. Sadece İngiltere'de Şubat ortası ve Mart sonu arasında günlük yapılan sohbetlerin oranı yüzde 12 arttı.

Kullanıcı davranışları metriklerinde normale göre çok büyük değişiklikler olduğunu aktaran Seidman, ABD'de artan işsizlik yüzünden üyelik ücreti ödeyenlerin sayısında ise azalma olduğunu belirtti.

Koronavirüsün ekonomik olarak ABD toplumu üzerinde yaratacağı etkilerden endişe duyduğunu belirten Seidman'ın şirketi Tinder gelirini ücretli üyelikten kazanıyor.

Tinder, 2012'de kurulduğundan beri 340 milyon defa yüklendi; uygulamanın 6 milyon da para ödeyen üyesi var.