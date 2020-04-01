Tinder'a panik butonu dahil yeni güvenlik düzenlemeleri geliyor

Çöpçatanlık uygulaması Tinder'a panik butonu dahil bir dizi ilave güvenlik özelliği geliyor.

Uygulamanın sahibi olan Match Group'un açıklamasına göre, yeni özellikler ilk olarak 28 Ocak'ta ABD'de devreye girecek. Şirket diğer ülkelerde uygulamanın ne zaman devreye sokulacağını açıklamadı.

Tinder'a getirilecek güvenlik özellikleri arasında acil yardım, konum izleme ve fotoğraf doğrulama da bulunuyor.

Şirket, yeni özellikler için internet üzerinden acil yardım ve kişisel güvenlik ürünleri sunan teknoloji şirketi Noonlight'la anlaştığını açıkladı.

Güncellemeyle kullanıcılar, polisi durumlarından haberdar edebilecek ve yüksek bir doğruluk oranıyla konumlarını bildirebilecek.

Kullanıcılar, biriyle buluşmadan önce o kişi hakkındaki bilgileri ve buluşma tarihini kaydedebilecek. Kullanıcının panik butonuna basması halinde bu bilgiler ve konumu güvenlik birimlerine iletilecek.

PlentyOfFish, OkCupid ve Hinge'in de sahibi olan şirket, bu yılın sonuna kadar bu çöpçatanlık uygulamalarına da ilave özellikler getirmeyi planlıyor.