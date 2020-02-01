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Tiner kutusunun alev alması sonucu yanan evde hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 01:29 | Son Güncelleme

Tiner kutusunun alev alması sonucu yanan evde hayatını kaybetti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir kişi, sobayı tutuşturmak isterken alev alan tiner kutusundan çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hacıömerderesi Mahallesi'ndeki evde yaşayan Selçuk Gezgin (20), sobadaki odunları tinerle tutuşturmak istedi.

Bu sırada tiner kutusunun alev alması sonucu evde yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine evden çıkamayan Gezgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

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Bigadiç

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