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  4. Tiny House köyünde yaşıyor! Gelin Evi'ne minimalist eviyle katıldı! Görenler şaştı kaldı! Kirası ise...

Tiny House köyünde yaşıyor! Gelin Evi'ne minimalist eviyle katıldı! Görenler şaştı kaldı! Kirası ise...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.10.2024 13:02
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Ezgi Sertel'in sunumu ile hafta içi her gün ekrana gelen Gelin Evi programında bu defa şaşırtan anlar yaşandı. 3 aydır evli olan Gizem Işık Karakoç programa taşınabilir ve doğa ile iç içe olan eviyle katıldı. Tiny House köyünde yaşayan Karakoç evinin kirasını da açıkladı.

Tiny House köyünde yaşıyor! Gelin Evi'ne minimalist eviyle katıldı! Görenler şaştı kaldı! Kirası ise...

Show Tv ekranlarında yayınlanan ve gündüz kuşağının en sevilen programlarından biri olan Gelin Evi'nde bu defa bambaşka bir deneyim ekrana getirildi.

Ezgi Sertel'in sunumu ile izleyicisinin karşısına çıkan programa 3 aydır evli olan Gizem Işık Karakoç, taşınabilir ve doğa ile iç içe olan eviyle katıldı.

gelin evi

Tiny House köyünde yaşayan Karakoç yazın burada yaşadıklarını ve kışın ise eşiyle sürekli gezdiğini söyledi.

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Son dönemin en trend yaşama biçimlerinden biri olan Tiny House diğer gelinler tarafından oldukça küçük bulundu. Karakoç 'Küçük bir alanda yaşadığımızı düşünürken aslında evlerimizden daha büyük bir alanda yaşıyorum' açıklamasıyla dikkat çekti.

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Minimalist yaşantısıyla çok mutlu olduğunu söyleyen Karakoç evinin kira olduğunu söyledi. Ezgi Sertel ise evin kirasının ne kadar olduğu merak edip sordu.

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KİRASI İSE...

Karakoç evlerin yıllık olarak kiralandığını ancak yıllık kirasını hatırlamadığı ancak günlük kirasının 2.500 TL olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Sertel gelin evi
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