Tiny House köyünde yaşıyor! Gelin Evi'ne minimalist eviyle katıldı! Görenler şaştı kaldı! Kirası ise...

Show Tv ekranlarında yayınlanan ve gündüz kuşağının en sevilen programlarından biri olan Gelin Evi'nde bu defa bambaşka bir deneyim ekrana getirildi.

Ezgi Sertel'in sunumu ile izleyicisinin karşısına çıkan programa 3 aydır evli olan Gizem Işık Karakoç, taşınabilir ve doğa ile iç içe olan eviyle katıldı.

Tiny House köyünde yaşayan Karakoç yazın burada yaşadıklarını ve kışın ise eşiyle sürekli gezdiğini söyledi.

Son dönemin en trend yaşama biçimlerinden biri olan Tiny House diğer gelinler tarafından oldukça küçük bulundu. Karakoç 'Küçük bir alanda yaşadığımızı düşünürken aslında evlerimizden daha büyük bir alanda yaşıyorum' açıklamasıyla dikkat çekti.

Minimalist yaşantısıyla çok mutlu olduğunu söyleyen Karakoç evinin kira olduğunu söyledi. Ezgi Sertel ise evin kirasının ne kadar olduğu merak edip sordu.

KİRASI İSE...

Karakoç evlerin yıllık olarak kiralandığını ancak yıllık kirasını hatırlamadığı ancak günlük kirasının 2.500 TL olduğunu söyledi.