Tıp fakültesini bıraktı tarihe geçti! İlk kadın generalimiz Çanakkale kahramanının torunu çıktı

30 Ağustos itibarıyla tuğgeneral rütbesini taşıyacak olan Özlem Karapınar, Hava Kuvvetleri tarihinde bir ilke imza attı.

Daha önce 2023 yılında Deniz Kuvvetleri'nde Gökçen Fırat'ın tuğamiralliğe yükselmesiyle Cumhuriyet tarihinin ilk kadın amirali göreve başlamıştı. Karapınar'ın terfisiyle birlikte kadınların üst düzey komuta kademesindeki temsili daha da güçlenmiş oldu.

TIP FAKÜLTESİNİ BIRAKIP GÖKYÜZÜNÜ SEÇTİ

1977 yılında dünyaya gelen Özlem İyidilli Karapınar, lise eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Ancak hayatının yönünü değiştiren bir davet mektubu aldı. Hava Harp Okulu'ndan gelen çağrıyı değerlendiren Karapınar, doktorluk kariyerinden vazgeçerek savaş pilotu olma hayalinin peşinden gitmeyi tercih etti. Bu karar, onu yıllar sonra Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali unvanına taşıdı.

KAHRAMANLIK MİRASI TAŞIYAN BİR AİLE

Karapınar'ın başarı hikayesi yalnızca kendi kariyeriyle sınırlı değil. Ailesinin geçmişinde de önemli kahramanlık öyküleri bulunuyor. İkinci kuşak dedesi Molla Halil'in, Çanakkale Savaşı sırasında 12 kurşunla yaralanmasına rağmen hayatta kalarak gazi olduğu belirtildi. Ailenin bir diğer önemli ismi ise Kore Savaşı gazisi büyük amca Ethem İyidilli olarak öne çıkıyor.

KADIN GENERAL VE AMİRAL SAYISI YÜKSELDİ

Özlem Karapınar'ın tuğgeneralliğe terfi etmesiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki kadın general ve amiral sayısı 5'e ulaştı. Son yıllarda kadın subayların üst rütbelere yükselmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki temsilin artması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

HAVA KUVVETLERİ'NDE DEĞİŞİKLİK

YAŞ kararları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda da görev değişikliği yaşandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Kadıoğlu'nun yerine Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun ise görev süresi bir yıl uzatıldı.

YAŞ TOPLANTISINDA KAPSAMLI TERFİ VE EMEKLİLİK KARARLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen YAŞ toplantısı yaklaşık 2 saat 20 dakika sürdü. Toplantıda terfi, atama ve emeklilik süreçleri ele alındı. Kararlar doğrultusunda 25 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltilirken, 69 albay general ve amiralliğe terfi ettirildi.

Ayrıca 24 generalin görev süresi bir yıl, 530 albayın görev süresi ise iki yıl uzatıldı. Yaş haddinden dolayı 2 generalin, kadrosuzluk nedeniyle ise 61 general ve amiralin emekliye ayrılması kararlaştırıldı.

TARİHE GEÇEN BİR BAŞARI HİKAYESİ

Tıp fakültesindeki eğitimini yarıda bırakarak savaş pilotu olmayı seçen Özlem Karapınar, yıllar süren askeri kariyerinin ardından Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali olarak tarihe geçti. Karapınar'ın yükselişi, hem kadınların Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki temsili hem de gençlere ilham veren yaşam öyküsüyle dikkat çekti.