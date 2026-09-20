Mutfaktaki bu 2 malzemeyle fırın camları ayna gibi olacak

Fırın temizliği, ev işlerinin en zahmetli bölümlerinden biri olabiliyor. Uzun süre temizlenmeyen fırınlarda yağ ve yemek artıkları yüzeye yapışarak daha zor çıkar hale geliyor. Ancak ağır kimyasal temizleyicilere başvurmadan da bu lekelerden kurtulmak mümkün.

Temizlik uzmanı ve TikTok içerik üreticisi Chantel Mila, fırın camını ve iç yüzeylerini temizlemek için karbonat ve bulaşık deterjanı kullanılmasını öneriyor.

FIRIN CAMINI TEMİZLEMEK İÇİN SADECE 2 MALZEME

Mila'nın yönteminde ilk olarak karbonat ve bulaşık deterjanı karıştırılarak macun kıvamında bir karışım hazırlanıyor. Karışım fazla koyu olursa içerisine az miktarda su eklenebiliyor.

Macun hazırlamak istemeyenler ise bulaşık deterjanını doğrudan fırın kapağına uygulayıp üzerine bol miktarda karbonat serpebiliyor. Ardından süngerin sert tarafıyla yüzey ovalanarak malzemelerin köpürmesi sağlanıyor.

Karışımın birkaç dakika yüzeyde bekletilmesi, fırın camına yapışan yağ ve kirlerin gevşemesine yardımcı oluyor. Daha sonra temiz bir sünger veya bezle yüzey siliniyor.

İNATÇI LEKELERDE GECE BOYUNCA BEKLETİLEBİLİR

Fırında uzun süredir birikmiş ve çıkması zor lekeler varsa hazırlanan karışımın daha uzun süre bekletilmesi öneriliyor. Özellikle inatçı yemek kalıntılarında macun gece boyunca yüzeyde bırakılabiliyor.

Ertesi gün nemli bir bezle fırın silindiğinde, özellikle lekelerin yoğun olduğu bölgelere yeniden müdahale edilebiliyor.

Karbonatın hafif aşındırıcı özelliği, yüzeye zarar vermeden yağ ve yemek kalıntılarının gevşemesine yardımcı olurken, bulaşık deterjanı da yağın yüzeyden ayrılmasını kolaylaştırıyor.