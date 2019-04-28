HABER

Tıptaki ilerlemelerle kanser sıradan bir hastalığa dönüşebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 11:09 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Fatma Ajlan Tükün: - "Nasıl eskiden antibiyotikler bulunmadan önce üst solunum yolu enfeksiyonu insani öldürebilecek bir hastalıktı, bugün buna şaşırıyoruz, 1990'lı yıllardan itibaren öyle gelişmeler oldu ki kanser için de bu olabilir" - "Kansersiz bir dünya mümkün değil ama şu andaki gelişme hızıyla kanseri üst solunum yolu enfeksiyonu haline getirebileceğimiz bir dünya mümkün görünüyor"

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Prof. Dr. Fatma Ajlan Tükün, tıptaki ilerlemeler ve yeni tedavi yöntemleri sayesinde kanserin sıradan bir hastalığa dönüşebileceğini belirterek, "Kansersiz bir dünya mümkün değil ama şu andaki gelişme hızıyla kanseri üst solunum yolu enfeksiyonu haline getirebileceğimiz bir dünya mümkün görünüyor." dedi.

Özel bir tıbbi genetik hastalık tanı merkezinin koordinatörü Prof. Dr. Tükün, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen bir etkinliğe katılmak üzere geldiği Edirne'de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanser hücrelerinin bazı mikroplar gibi bağışıklık sistemini atlatıp vücutta yer bulduğunu söyledi.

"Kansersiz bir dünya hiç olmamış ve hiç olmayacak." diyen Tükün, kanser hücrelerinin tamamen ortadan kaldırılamayacağını belirtti.

Kansere çare bulunması anlamında tıp dünyasında son 30 yılda önemli gelişmeler yaşandığını vurgulayan Tükün, şunları kaydetti:

"Nasıl eskiden antibiyotikler bulunmadan önce üst solunum yolu enfeksiyonu insani öldürebilecek bir hastalıktı, bugün buna şaşırıyoruz, 1990'lı yıllardan itibaren öyle gelişmeler oldu ki kanser için de bu olabilir. Kansersiz bir dünya mümkün değil ama şu andaki gelişme hızıyla kanseri üst solunum yolu enfeksiyonu haline getirebileceğimiz bir dünya mümkün görünüyor. Örneğin kan kanserinin bir türü olan kronik miyelomonositer lösemi, abartmak istemiyorum ama günümüzde neredeyse hipertansiyon gibi takip ediliyor. İlacı var veriliyor, belli aralıkla takip ediliyor ve tam kür sağlanabiliyor. Dolayısıyla da diğer bütün kanser türleri için de hedeflenmiş tedavi protokolleri uygulanabilir. Hedeflenmiş tedavi, vücudun hiçbir noktasına dokunmadan sadece kanser hücresini öldürme potansiyeline sahip olan diğer yerleri çok az tahrip eden ilaçlar ve tedavi yöntemleri geliştikçe önemli adımlar atılacak."

- "Ortalama yaşam süresi artıyor"

Tükün, ortalama insan yaşamının her geçen gün arttığını belirterek, "Nasıl ki insan zeka katsayısı on yıllar içinde artıyor buna bağlı olarak ortalama yaşam süresi de artıyor. İlk insanlarda ortalama yaşam süresi 35 yılken bugün ortalama yaşam süreleri kadınlar için 80, erkekler için ise 78'e dayandı. Ortalama yaşam süresi giderek artıyor." diye konuştu.

İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince... İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince...
Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'
Küçükçekmece'de lüks ciple çocuk kaçırmaya çalıştılarKüçükçekmece'de lüks ciple çocuk kaçırmaya çalıştılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kanser hücresi Prof. Dr. Fatma Ajlan Tükün tedavi yaşam süresi

En Çok Okunan Haberler

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

Volkan Demirel çıldırdı! 'Otobüsünden alır özür diletirim'

Volkan Demirel çıldırdı! 'Otobüsünden alır özür diletirim'

Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e olay yanıt!

Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e olay yanıt!

ABD'de sinagoga saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de sinagoga saldırı: Ölü ve yaralılar var

İYİ Partili Başkan hayatını kaybetti!

İYİ Partili Başkan hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Yeni askerlik sisteminde son durum ne? Sistem ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik fiyatı ne olacak?

Yeni askerlik sisteminde son durum ne?

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs önlemleri! Bariyerler getirildi

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs önlemleri!

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

Katar'da 'Şahin 21' hava tatbikatı

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

Eve geldiklerinde acı görüntüyle karşılaştılar!

Eve geldiklerinde acı görüntüyle karşılaştılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.