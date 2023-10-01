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TIR'a çarpan otomobildeki polis ile eşinden acı haber!

01.10.2023 01:08 | Son Güncelleme:
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Nevşehir'de TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü polis memuru Ertuğrul (52) ile eşi Misket Dede (55) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

TIR'a çarpan otomobildeki polis ile eşinden acı haber!

Kaza, saat 19.00 sıralarında Gülşehir- Nevşehir karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Kırşehir'in Mucur ilçesinde görevli polis memuru Ertuğrul Dede yönetimindeki 40 LC 674 plakalı otomobil, Hayati K. yönetimindeki 42 JG 264 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Ertuğrul ile eşi Misket Dede yaşamını yitirirken, aynı otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınırken, karı- kocanın cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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polis Otomobil Tır kaza

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