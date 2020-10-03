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Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 13:58 | Son Güncelleme

Mardin’in Derik ilçesinde tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Mardin’in Derik ilçesinde tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişide yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Derik ilçesindeki Ambarlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, Osman Karahan yönetimindeki 34 AED 58 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Şerif Boz yönetimindeki 41 AEU 690 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Karahan bulunduğu yerde sıkışarak ağır yaralanırken, tır sürücüsü de kazayı yaralı olarak atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye görevlileri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışarak ağır yaralanan Karahan ihbar üzerine gelen Mardin Büyükşehir Belediye İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Osman Karahan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tır şoförü Boz’un hastanedeki tedavisi sürürken, Karahan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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