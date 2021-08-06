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TIR'ın gizli bölmesinde Türkiye'de girerken yakalandı

06.08.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te, TIR’ın dorsesindeki gizli bölmede ülkeye girmeye çalışan yabancı uyruklu kişi yakalandı.

TIR'ın gizli bölmesinde Türkiye'de girerken yakalandı

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'ye çimento indirdikten sonra boş olarak geri dönen TIR'la, bir kişinin Türkiye'ye kaçak yollarla sivil geçişine aracılık yapıldığını saptadı.

X-RAY CİHAZINA YAKALANDI

Geçiş noktası olarak belirlenen bölgede önlem alan ekipler, TIR’da, X-ray cihazıyla yapılan taramada yabancı uyruklu kişinin gizli bölmede saklandığı belirlendi.

Bölgeden çıkarılan kaçak ifadesinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İsmi öğrenilemeyen TIR şoförü gözaltına alındı.

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(DHA)

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Kilis
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