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Tıra çarpan otomobildeki genç hayatını kaybetti

22.02.2021 11:27 | Son Güncelleme:
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Tıra çarpan otomobildeki genç hayatını kaybetti

Samsun’un park halindeki tıra çarpan otomobilde bulunana genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahalles Atatürk Bulvarı üzerinde 13 Şubat’ta meydana geldi.

Samsun’un park halindeki tıra çarpan otomobilde bulunana genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahalles Atatürk Bulvarı üzerinde 13 Şubat’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Gürler idaresindeki 67 UE 801 plakalı otomobil park halindeki Murat Çetinarslan yönetimindeki 06 CBA 273 plakalı tıra arkadan çarpıp savrulup Muhammet Gümüşsu yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Selim Gürler ile Mustafa Yılmaz, Hümeyra Kaya ve Ogün Yavuz yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 25 yaşındaki Mustafa Yılmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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