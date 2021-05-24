Tıraş bıcağı kullanırken nelere dikkat edilmeli?

Kadınlar için istenmeyen tüyler her zaman konu başlığı olmuştur. Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte lazer epilasyon kullanımı artmış olsa da geleneksel yöntemleri kullananların sayısı pek de az sayılmaz. Doğru kullanıldığında hayatı kolaylaştıran tıraş bıçakları yanlış kullanımda ciltte hasar bırakabiliyor. Peki doğru kullanım nasıl olmalı?

BIÇAK SEÇİMİNE DİKKAT

Tıraş bıcağında yer alan jiletlerin sayısı kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Az jilet zaman kaybına neden olurken çoklu jilet hem tüylerin alımını kolaylaştırır hem de işlemi kısa sürede tamamlamanızı sağlar.

KURU CİLDE UYGULANMAMALI

Uygulama yapacağınız bölgeyi ıslatmadan veya kozmetik ürün kullanmadan tıraş bıcağı uygulamak ciltte tahrişlere sebep olmaktadır. Uygulama öncesinde uygun ürün kullanmak hasarı minimuma indirecektir. Ne kadar aceleniz olursa olsun sağlıklı bir görünüm için bu adımı atlamamanızı öneririz.

DOĞRU YÖNE DOĞRU KULLANILMALI

Öncelikle elinizdekinin kesici bir alet olduğunu unutmayın. Yanlış kullanımda cildinizde ufak kesikler olabilir ve bakteriye davetiye çıkarabilirsiniz. Gelişigüzel yönde tıraş bıcağı kullanmak çok yanlış bir harekettir. Doğru uygulamanın tüylerin çıkış yönüne doğru yapılması gerekir.