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Tıraş bıcağı kullanırken nelere dikkat edilmeli?

Elif Yaman Elif Yaman
24.05.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstenmeyen tüylerden tıraş bıcağı kullanarak kurtulmak günümüzde halen devam eden bir yöntemdir. Pratik ve acısız olmasının yanı sıra kullanım kolaylığı olsa da, tıraş bıcakları yanlış kullanımda birçok soruna neden olabiliyor.

Tıraş bıcağı kullanırken nelere dikkat edilmeli?

Kadınlar için istenmeyen tüyler her zaman konu başlığı olmuştur. Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte lazer epilasyon kullanımı artmış olsa da geleneksel yöntemleri kullananların sayısı pek de az sayılmaz. Doğru kullanıldığında hayatı kolaylaştıran tıraş bıçakları yanlış kullanımda ciltte hasar bırakabiliyor. Peki doğru kullanım nasıl olmalı?

BIÇAK SEÇİMİNE DİKKAT

Tıraş bıcağında yer alan jiletlerin sayısı kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Az jilet zaman kaybına neden olurken çoklu jilet hem tüylerin alımını kolaylaştırır hem de işlemi kısa sürede tamamlamanızı sağlar.

KURU CİLDE UYGULANMAMALI

Uygulama yapacağınız bölgeyi ıslatmadan veya kozmetik ürün kullanmadan tıraş bıcağı uygulamak ciltte tahrişlere sebep olmaktadır. Uygulama öncesinde uygun ürün kullanmak hasarı minimuma indirecektir. Ne kadar aceleniz olursa olsun sağlıklı bir görünüm için bu adımı atlamamanızı öneririz.

DOĞRU YÖNE DOĞRU KULLANILMALI

Öncelikle elinizdekinin kesici bir alet olduğunu unutmayın. Yanlış kullanımda cildinizde ufak kesikler olabilir ve bakteriye davetiye çıkarabilirsiniz. Gelişigüzel yönde tıraş bıcağı kullanmak çok yanlış bir harekettir. Doğru uygulamanın tüylerin çıkış yönüne doğru yapılması gerekir.

SIK SIK KULLANMAK HATA

Yapılan en büyük hatalardan biri de tıraş bıcağını sık sık kullanmaktır. Bu gibi durumlarda uygulama yaptığınız bölgede kızarıklar ve sivilceler oluşabilir. Kullanımınızı belli bir periyodda yaparsanız hem tüylerin uzama hızı değişir hem de cildinize zarar vermezsiniz.

UZUN SÜRELİ KULLANIM

Her ürünün belirli bir kullanım süresi vardır. Tek kullanımlık ürünleri birden fazla kez kullanmak ciltte tahrişe neden olacağı gibi bıçaktaki keskinliği azaltacağı için tüylerin düzgün alınmamasına neden olur.

NEMLENDİRMEK ÖNEMLİ

Güzel bir cilde sahip olmanın en önemli koşulu nem dengesini sağlamaktır. Tıraş sonrasında gerilen ve pul pul olan cildi nemlendirerek sağlıklı bir forma döndürebilirsiniz. Uygulama sonrasında cildinize bakım yağıyla masaj yapın ve nem dengesini sağlayarak kusursuz bir görünüm oluşturun.

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cilt bakımı
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