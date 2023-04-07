KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Tıraş olmayı bırakan kadın sakallarını uzatarak dünya rekoru kırdı

Tıraş olmayı bırakan kadın sakallarını uzatarak dünya rekoru kırdı

07.04.2023 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücuttaki istenmeyen tüylerin artışına neden olan birçok hastalık bulunuyor. Kurt adam sendromu olarak bilinen Hipertrikoz vücuttaki tüylerin anormal derecede uzamasına neden oluyor. Kurt adam sendromuna sahip olan Vivian Wheeler, bir ayak uzunluğundaki sakallarıyla Guinness Dünya Rekoru'nu elde etti.

Tıraş olmayı bırakan kadın sakallarını uzatarak dünya rekoru kırdı

Amerika'da yaşayan 74 yaşındaki üç çocuk annesi Vivian Wheeler, vücuttaki tüylerin anormal uzamasına neden olan kurt adam sendromuna sahip. 1990 yılında tıraş olmayı bırakan Vivian, 8 Nisan 2011'de en uzun sakallı kadın olarak Guinnes Dünya Rekoru'nu elde etti. Vivian'ın oğlu yıllardır görmediği annesinin dünya rekorunu kırdığını öğrendiğinde yaşadığı şoku anlatıyor.

BABASI YÜZÜNDEN KORUYUCU AİLEYLE BÜYÜDÜ

Vivian'ın oğlu Richard Lorenco, babası tarafından 4 yaşında bir motel odasında terk edildi. Sonraki yedi yıl boyunca yedi koruyucu aile evine taşındı ve annesi ünlü bir rock yıldızıymış gibi davranarak bununla başa çıktığını söylüyor. Lorenc, 30 yılı aşkın bir süre sonra annesiyle görüştüğünde onun sıra dışı hayatını öğreniyor. Annesinin hayatına şaşırdığını belirten Richard, katıldığı programda "Her zaman sevgi dolu bir annem vardı" dedi.

Ekran görüntüsü 2023-04-07 160156

YILLAR SONRA MEKTUP ALDI

Lorenc, koruyucu ailelerin yanında büyüdükten sonra biyolojik annesinin yerini söyleyen bir mektup aldı. Mektup ayrıca, hem annesinin hem de anneannesinin hipertrikoz veya kurt adam sendromu olarak bilinen bir durumla doğduğunu, bu da çocukken bile sakallarının olduğu anlamına geliyordu.

"TOPLUMDA BİR ŞANSIM OLDUĞUNU HİSSETTİRDİ"

Ekran görüntüsü 2023-04-07 160208

Hayatı boyunca toplum tarafından dışlanan Vivian, 1990 yılında sakallarını kesmeyi bırakmaya karar verdi. Vücudunda çıkan tüylerle barışan Vivian, “Sakalım olmadan ben ben değilim. Olmadığım biri gibi davranıyorum. Guinness Dünya Rekorları unvanına sahip olmak gerçekten yardımcı oldu, kendim olmaktan gurur duyabileceğimi gösterdi. Toplumda bir şansım olduğunu hissettirdi.”

Ekran görüntüsü 2023-04-07 160142

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinizin böceklerle kuşatıldığını gösteren gizli işaretlerEvinizin böceklerle kuşatıldığını gösteren gizli işaretler
Yumruk sıkma şekliniz kişilik özellikleriniz için ipucu veriyorYumruk sıkma şekliniz kişilik özellikleriniz için ipucu veriyor
Derz arası kirlerini söküp atıyor! Bembeyaz yapacak karışımDerz arası kirlerini söküp atıyor! Bembeyaz yapacak karışım
Anahtar Kelimeler:
dünya rekoru guinnes rekorlar kitabı kadın kurt adam sakal tıraş sendrom yıldız ayak

En Çok Okunan Haberler

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

"18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip...

"18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip...

Göğüslerini özgürce paylaştı! Dışarıda üstünü çıkartarak...

Göğüslerini özgürce paylaştı! Dışarıda üstünü çıkartarak...

Kuaför 10 yaş küçük gösteren saç stilini açıkladı

Kuaför 10 yaş küçük gösteren saç stilini açıkladı

Kadir Ezildi'den su faturasını düşürecek etkili tasarruf tüyoları

Kadir Ezildi'den su faturasını düşürecek etkili tasarruf tüyoları

Burun kıllarına yapıştırdığı ağda başına iş açtı! Kulak çubuğu...

Burun kıllarına yapıştırdığı ağda başına iş açtı! Kulak çubuğu...

İlginizi Çekebilir

Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.