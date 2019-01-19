HABER

Tırı soyulan sürücü ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 22:51 | Son Güncelleme

Tırı soyulan sürücü ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, yurt dışına yük taşıyan ve aracı soyulan sürücü ölü bulundu.

Ayaklı Mahallesi'nde yolda park halindeki 34 ZM 2645 plakalı tırın içinde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, söz konusu kişinin Cihan Kızılkaya olduğunu ve silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Kızılkaya'nın İstanbul'daki bir firmada şoförlük yaptığı ve Kuzey Irak'a bakır kablo götürmek üzere yola çıktığı öğrenilirken, söz konusu yükün de çalındığı iddia edildi.

Cihan Kızılkaya'nın cesedi, otopsi için Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Avcılar'da dondurma fabrikasında yangın(Havadan fotoğraflar)Avcılar'da dondurma fabrikasında yangın(Havadan fotoğraflar)
Avcılar'da dondurma fabrikasında yangın(1)Avcılar'da dondurma fabrikasında yangın(1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kablo soygun Şanlıurfa TIR

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Erdoğan-Fazıl Say yorumu!

Bahçeli'den Erdoğan-Fazıl Say yorumu!

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Babasından zorla alınıp...

Babasından zorla alınıp...

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

10 yıllık kavga alevlendi! Cemre'den Gülçin'e jet cevap

10 yıllık kavga alevlendi! Cemre'den Gülçin'e jet cevap

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aziz Kocaoğlu'dan CHP yönetimine mektup

Aziz Kocaoğlu'dan CHP yönetimine mektup

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan eski IŞİD'le mücadele temsilcisine yanıt

İbrahim Kalın'dan Brett McGurk'a sert tepki

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Amasya Emniyet Müdürlüğünde korkunç intihar!

Emniyet Müdürlüğünde panik! İntihar etti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.