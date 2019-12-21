TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kaza, saat 06.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Fehmi Dalgıntekin (65) yönetimindeki TIR, yolun ortasında yürüdüğü ileri sürülen kadına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

TIR şoförü Dalgıntekin gözaltına alınırken, polis, kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

(DHA)



