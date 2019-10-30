Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA) - EDİRNE'de, sürücüsünün İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a çıkış yapmak için beklediği TIR'ın dorsesinde, 4 kaçak göçmen yakalandı.

Yunanistan'a gitmek üzere İpsala Sınır Kapısı'na gelen TIR sürücüsü A.Ö., dorseyi kontrol ettiğinde, mühürlü gümrük halatının kesik olduğu fark edip, polise haber verdi. Dorsede yapılan kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen 4 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

