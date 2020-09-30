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Tırın üzerinde düşen kepçe kazaya neden oldu: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 19:26 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde tır üzerindeki kepçenin düşmesiyle karşı yönden gelen tırın sürücüsü ağır yaralandı.Kaza, D-750 karayolu Körlübeyi Mahallesi’nde meydana geldi.

Tırın üzerinde düşen kepçe kazaya neden oldu: 1 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde tır üzerindeki kepçenin düşmesiyle karşı yönden gelen tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, D-750 karayolu Körlübeyi Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Önder Erdem idaresindeki 06 EY 6402 plakalı tır üzerindeki paletli kepçe ile seyir halindeyken, kepçenin kaymasıyla yola savruldu. Yola düşen kepçe karşı yönden seyir halinde olan Adem Küçükdalak (30) idaresindeki 42 DJK 40 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Adem Küçükdalak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Küçükdalak’ın hayati tehlikesi devam ederken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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