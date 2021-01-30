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Tırla çarpışan genç sürücünün acı ölümü

30.01.2021 13:31 | Son Güncelleme:
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Tırla çarpışan genç sürücünün acı ölümü

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki genç sürücü hayatını kaybetti.Kaza, gece yarısı Hayrabolu çevre yolu üzeri sanayi girişinde meydana geldi.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki genç sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, gece yarısı Hayrabolu çevre yolu üzeri sanayi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Pekgöz (38) yönetimindeki 59 HL 659 plakalı otomobil ile yabancı uyruklu plakalı tır kafa kafaya çarpıştı.
Feci kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Pekgöz, olay yerine gelen ambulansla Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“En acı ölümü seninle yaşadım”
İlçede su tesisatçılığı yapan gencin ölümü, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Arkadaşının ölümüne derin üzüntü duyduğunu ifade eden Murat Koç, “Mekanın cennet olsun Murat Pekgöz. Can dostum. 20 sene önce bekar evinde yediğimiz kuru fasulyeyi, çocukluğumuzda anılarımızı, en zor zamanlarımda tesellini, adam gibi adamlığını hiç bir zaman unutmayacağım. En acı ölümü seninle yaşadım. Allah mekanını cennet eylesin, nurlar içinde yat. Hayrabolu’nun en güzel adam gibi adam esnafı” diyerek duygularını paylaştı.
Murat Pekgöz’ün cenazesi, yarın Hayrabolu Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Tırla çarpışan genç sürücünün acı ölümü

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