Tırnak Batması İçin Hangi Bölüme - Doktora Gidilmesi Gerekir?

Sağlık, her yaştan insanlar için son derece önemli bir konu. Buna rağmen kimi zaman bilinçsizce davranışlardan kimi zaman ise tamamen kişinin kendisinden bağımsız nedenlerden ötürü çeşitli sağlıklı problemleri ortaya çıkabilir. **Bedenin tüm yükünü taşıyan ayaklarda meydana gelen tırnak hastalıkları bu sağlık problemleri arasında gösterilebilir.
** Tırnak batması ve benzeri tırnak problemleri, yaşam kalitesine bozar ve yaşanan sorunun şiddetine bağlı olarak ayağın üzerine basmaya engel olacak boyuta dahi ulaşabilir.
Tırnak batması, çeşitli nedenler dolayısıyla tırnağın derinin içine gömülmesi ve ortaya ağrılı, acı verici bir durumun ortaya çıkması olarak açıklanabilir. Ağırlıklı olarak baş parmakta görülen bir problemdir. **Genellikle tırnak kıvrımının deriye battığı bölgede iltihap söz konusu olur.
** İltihap ilerlediği takdirde iltihaplı bölgede bir doku oluşabilir veya dışarıya sarıya yakın bir renkte iltihap sıvısı akabilir. Tedavi edilmez ise cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulur. En ileri aşamasında ise tırnak kemiği de iltihaplanarak enfeksiyon kapabilir.
**](https://sebboy.com/obezite/) hastalarının tırnak batması problemiyle karşılaşma olasılıkları yüksektir.
**](https://sebboy.com/tirnak-mantari-tedavisi-ilaclari/)nın ilerleyen aşamalardaki semptomlarından biri de tırnak batmasıdır.
Tırnak batması da dahil olmak üzere tırnak hastalıkları için hangi bölüme gidilir sorusunun cevabı genellkle hastanelerin ortopedi servisidir. Yalnız tırnak mantarı söz konusu olduğunda ise bu sorunun çözümü için bir cildiye uzmanından yardım alınması gerekiyor.
**Tırnak batması probleminin giderilmesi için ortopedi servisinde yapılacak işlem tamamen problemin hangi aşamada olduğuna bağlıdır.
** İlk aşamada herhangi bir cerrahi müdahale uygulanmasına ya da ilaç reçete edilmesine ihtiyaç yoktur. Bunun yerine ayağın günde 2 kez sabunlu su ile yıkanması, günde 4 kez sıcak suyun içerisinde ayağın bekletilmesi gibi uygulamalar ile sorunun çözüme kavuşturulması amaçlanır. Tedavi sürecinde ayak olabildiğince açıkta tutulmalı, temiz ve kuru olmalıdır. Ayrıca mutlaka ayak yapısına uygun ayakkabılar giyilmelidir.
Tırnak batmasının ilerleyen aşamalarında antibakteriyel ilaçların kullanılması gerekebilir. Daha ileri aşamada ise cerrahi işlem kaçınılmaz olur. Cerrahi operasyonda batan tırnak nüfuz ettiği bölgeden çıkarılır.
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