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Tırnak Batması İçin Hangi Bölüme - Doktora Gidilmesi Gerekir?

sebboy sebboy
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Sağlık, her yaştan insanlar için son derece önemli bir konu.

Tırnak Batması İçin Hangi Bölüme - Doktora Gidilmesi Gerekir?

Sağlık, her yaştan insanlar için son derece önemli bir konu. Buna rağmen kimi zaman bilinçsizce davranışlardan kimi zaman ise tamamen kişinin kendisinden bağımsız nedenlerden ötürü çeşitli sağlıklı problemleri ortaya çıkabilir. **Bedenin tüm yükünü taşıyan ayaklarda meydana gelen tırnak hastalıkları bu sağlık problemleri arasında gösterilebilir.

** Tırnak batması ve benzeri tırnak problemleri, yaşam kalitesine bozar ve yaşanan sorunun şiddetine bağlı olarak ayağın üzerine basmaya engel olacak boyuta dahi ulaşabilir.

Tırnak Batması Nedir?

Tırnak batması, çeşitli nedenler dolayısıyla tırnağın derinin içine gömülmesi ve ortaya ağrılı, acı verici bir durumun ortaya çıkması olarak açıklanabilir. Ağırlıklı olarak baş parmakta görülen bir problemdir. **Genellikle tırnak kıvrımının deriye battığı bölgede iltihap söz konusu olur.

** İltihap ilerlediği takdirde iltihaplı bölgede bir doku oluşabilir veya dışarıya sarıya yakın bir renkte iltihap sıvısı akabilir. Tedavi edilmez ise cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulur. En ileri aşamasında ise tırnak kemiği de iltihaplanarak enfeksiyon kapabilir.

Tırnak Batmasının Nedenleri Nelerdir?

  • Yanlış ayakkabı kullanımı tırnak batması probleminin temel nedenleri arasındadır. Dar kalıplı ayakkabılar ayak parmaklarını sıkıştırarak bu sorunun ortaya çıkmasına sebep olabilir. Keza yüksek topuklu ayakkabıların içinde uzun bir süre kalan ayaklarda da tırnak batması problemine rastlanması muhtemeldir.
  • Yukarıda nedene benzer bir durum çoraplar için de geçerlidir. Naylon ve aşırı dar çoraplar parmakların sıkışmasına ve dolayısıyla oluşan baskı sebebiyle tırnak batması probleminin ortaya çıkmasına yol açar. Özellikle alerjik ve hassas bir cildi olanlar mutlaka pamuklu çoraplar tercih etmelidir.
  • Tırnakların doğru bir biçimde kesilmemesi de tırnak batması problemine yol açan faktörler arasındadır. Ayak tırnakları elin tersine mutlaka düz bir biçimde kesilmelidir.
  • Ayakların doğru bir şekilde temizlenmemesi ve hijyen kurallarına dikkat edilmemesi halinde de tırnak batması problemiyle karşılaşılabilir.
  • Fazla kilonun ayaklara taşıyabileceğinden fazla yük bindirmesi sebebiyle [**

**](https://sebboy.com/obezite/) hastalarının tırnak batması problemiyle karşılaşma olasılıkları yüksektir.

  • Zamanında ve doğru biçimde tedavi edilmeyen [**

**](https://sebboy.com/tirnak-mantari-tedavisi-ilaclari/)nın ilerleyen aşamalardaki semptomlarından biri de tırnak batmasıdır.

Nasıl Tedavi Edilir?

Tırnak batması da dahil olmak üzere tırnak hastalıkları için hangi bölüme gidilir sorusunun cevabı genellkle hastanelerin ortopedi servisidir. Yalnız tırnak mantarı söz konusu olduğunda ise bu sorunun çözümü için bir cildiye uzmanından yardım alınması gerekiyor.

**Tırnak batması probleminin giderilmesi için ortopedi servisinde yapılacak işlem tamamen problemin hangi aşamada olduğuna bağlıdır.

** İlk aşamada herhangi bir cerrahi müdahale uygulanmasına ya da ilaç reçete edilmesine ihtiyaç yoktur. Bunun yerine ayağın günde 2 kez sabunlu su ile yıkanması, günde 4 kez sıcak suyun içerisinde ayağın bekletilmesi gibi uygulamalar ile sorunun çözüme kavuşturulması amaçlanır. Tedavi sürecinde ayak olabildiğince açıkta tutulmalı, temiz ve kuru olmalıdır. Ayrıca mutlaka ayak yapısına uygun ayakkabılar giyilmelidir.

Tırnak batmasının ilerleyen aşamalarında antibakteriyel ilaçların kullanılması gerekebilir. Daha ileri aşamada ise cerrahi işlem kaçınılmaz olur. Cerrahi operasyonda batan tırnak nüfuz ettiği bölgeden çıkarılır.

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