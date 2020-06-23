Tırnak Batması İçin Hangi Bölüme - Doktora Gidilmesi Gerekir?

Sağlık, her yaştan insanlar için son derece önemli bir konu. Buna rağmen kimi zaman bilinçsizce davranışlardan kimi zaman ise tamamen kişinin kendisinden bağımsız nedenlerden ötürü çeşitli sağlıklı problemleri ortaya çıkabilir. **Bedenin tüm yükünü taşıyan ayaklarda meydana gelen tırnak hastalıkları bu sağlık problemleri arasında gösterilebilir.

** Tırnak batması ve benzeri tırnak problemleri, yaşam kalitesine bozar ve yaşanan sorunun şiddetine bağlı olarak ayağın üzerine basmaya engel olacak boyuta dahi ulaşabilir.

Tırnak Batması Nedir?

Tırnak batması, çeşitli nedenler dolayısıyla tırnağın derinin içine gömülmesi ve ortaya ağrılı, acı verici bir durumun ortaya çıkması olarak açıklanabilir. Ağırlıklı olarak baş parmakta görülen bir problemdir. **Genellikle tırnak kıvrımının deriye battığı bölgede iltihap söz konusu olur.

** İltihap ilerlediği takdirde iltihaplı bölgede bir doku oluşabilir veya dışarıya sarıya yakın bir renkte iltihap sıvısı akabilir. Tedavi edilmez ise cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulur. En ileri aşamasında ise tırnak kemiği de iltihaplanarak enfeksiyon kapabilir.