Tırnak batmasının doğal ve tıbbi tedavi yöntemleri nelerdir?

Yaygın olarak görülen bir sağlık problemi olan tırnak batması, ayak parmağında ağrı, şişlik, kızarıklık ve bazen enfeksiyona neden olabilir. Genellikle ayak başparmağının bir ya da her iki tarafını etkiler. Evde tedavi edilmesi mümkündür ancak ağrı şiddetliyse veya yayılmışsa, batık sık sık tekrarlıyorsa komplikasyonları önlemek ve semptomları hafifletmek için bir sağlık kuruluşundan yardım almak gerekebilir.
Tırnak batması:
- Ayak tırnaklarını yanlış kesmek tırnak batmasına neden olabilir. (Tırnağın kenarlarını eğmek, tırnağın cildin içinde büyümesine neden olacağından, düz bir şekilde kesilmelidir.)
- Kavisli ayak tırnağı yapısı
- Çok sıkı ve sentetik çoraplar veya dar, ayak parmaklarına çok fazla baskı yapan ayakkabıların tercih edilmesi
- Ayak parmağı yaralanması (ayağın üzerine ağır bir cisim düşmesi, tekme atma vb.)
- Ayak temizliğine önem vermemek, ayakları iyi kurulayamamak
- Genetik eğilim
Bir nesneyi defalarca tekmelemeyi veya ayakların üzerinde uzun süre basınç uygulanmasını gerektiren faaliyetler ayak tırnağı hasarına neden olabilir ve tırnak batığı gelişme riskini artırabilir.
Tırnak Batması Belirtileri Nelerdir?
Tırnak batması başlangıcı genellikle hafif ağrılıdır ve parmakta şişlik görülebilir ancak ilerleyen safhalarda batığın daha da kötüleşmesi mümkündür.
Erken dönem belirtileri:
- Tırnak yanındaki cilt şişer veya sertleşir.
- Üzerine basıldığında ağrı oluşur.
- Ayak parmağı etrafında sıvı oluşumu görülebilir.
Eğer ayak parmağı enfekte olursa aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:
- Enfekte bölgenin şişmesi ve kızarması
- Ağrı
- İltihap akması
- Kanama
Bu noktada tırnak batması nasıl ilerler sorusu akla gelebilir.
Eğer kızarıklık, parmakta ağrı gibi ilk belirtiler ortaya çıktığında herhangi bir önlem alınmazsa, aynı zamanda genel ayak bakımına da dikkat edilmezse durum kötüleşebilir ve enfeksiyon oluşabilir.
Tırnak Batması Doğal Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
1. Elma sirkesi
Antiseptik, antiinflamatuar ve ağrı giderici özelliklere sahip olan elma sirkesinden faydalanmak için:
- Bir leğen dolusu su içerisine çeyrek fincan elma sirkesi karıştırın ve batık olan ayağınızı bu suda 20 dakika kadar bekletin.
- Daha sonra ayağınızı iyice kurulayın.
2. Parmağı diş ipi veya pamukla sarma
Doğru tırnak büyümesini teşvik etmek için:
- Batık olan tırnağın kenarına ve altına küçük pamuk parçaları veya mumlu diş ipi tutturularak parmağın sarılması önerilir.
- Amerikan Ortopedistleri Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Derneği’ne göre, tırnağın altına pamuk yerleştirmek acıyı artırabilir ve zararlı bakterilerin gelişmesine izin verebilir.
- Ancak uygulamadan önce pamuğu veya ipi alkolle ıslatmak bu riski azaltmaya yardımcı olur.
3. İngiliz tuzu (epsom tuzu)
Bilimsel olarak magnezyum sülfat olarak adlandırılan epsom tuzu:
- Cildi yatıştırmaya ve iyileştirmeye yardımcı olduğu bilinen kurutucu bir maddedir.
- Tırnak batığını iyileştirmek için bir dezenfektan görevi görür.
- Etkilenen bölgedeki deriyi yumuşatır, böylelikle batık tırnağın uzamasını ve iltihabın kurumasını kolaylaştırır.
Epsom tuzunu kullanmak için:
- Ilık su ile doldurulmuş leğene bir çorba kaşığı tuz atın ve karıştırın.
- Ayağınızı bu çözeltide
20 ila 30 dakika arası bekletin.
- Ardından, ayaklarınızı ve batık ayak tırnağının etrafındaki alanı iyice kurulayın.
- Alan iyileşene kadar haftada üç ila dört kez bu işlemi tekrarlayın.
- Tuz, cilde ve batığın olduğu ağrılı bölgeye nüfuz edebildiğinden, aynı zamanda acıyı da dindirecektir.
4. Nane yağı
Nane yağındaki mentol, ağrının yatıştırılmasına yardımcı olur. Güçlü antimikrobiyal özellikleri sayesinde ayak tırnağını diğer enfeksiyonlardan korur.
Bu yöntem için:
- Uygulamadan önce etkilenen bölgenin etrafındaki deriyi temizleyin ya da ayaklarınızı bir süre suda bekletin.
- Ayaklarınızı kurulayın ve batığın olduğu kısma ve çevresindeki deriye birkaç damla nane yağı sürün.
- Bu işlemi günde iki defa tekrar edebilirsiniz.
5. Zerdeçal
Özellikle Hint yemeklerinde sıkça kullanılan zerdeçal, anti-inflamatuar, antibakteriyel ve antiseptik özellikler sunan ve curcumin olarak adlandırılan bir bileşen içerir Ağrı, şişlik ve iltihaplanma da dahil olmak üzere, batık tırnağın sebep olabileceği tüm semptomların etkisini azaltır.
Bu yöntem için:
- Yeterli miktarda hardal yağı ile bir yarım çay kaşığı zerdeçal tozunu karıştırın.
- Macun haline gelen karışımı etkilenen bölgeye ovarak sürün ve bir bandajla parmağı kapatın.
- İşlemi günde en az iki kez tekrarlayın, ancak bandajı her seferinde temizi ile değiştirin.
- İyileşene kadar bu yöntemi tekrarlayın. (Genellikle
3 gün içinde iyileşme görülür.)
6. Soğan
Tırnak batmasına soğan tedavisi de uygulayabilirsiniz. Soğan, antifungal aktivitelere sahip allepepin gibi bileşikler içerirler ve bu sayede enfekte olmuş ayak tırnağında mantar gelişimini inhibe etmek için kullanılabilir.
Soğan ayrıca bölgede daha fazla enfeksiyon oluşmasını önlemek ve ağrının dinmesini sağlamaya yardımcı olabilecek güçlü antibakteriyel ve anti-inflamatuar özellikler gösterir.
Bu yöntem için:
- Bir parça dilimlenmiş soğan alın ve doğrudan batık ayak tırnağına uygulayın.
- Bir bandaj veya gazlı bezle sararak gece boyunca ayağınızda bekletin.
- Her gece yatmadan önce uygulayabilirsiniz.
Yukarıda anlatılan yöntemlerin dışında, tırnak batması aleti gibi birtakım aparatlar da satılmaktadır ancak bu tarz ürünleri kullanmadan önce bir doktora danışmak en sağlıklısıdır. Aynı zamanda evde uyguladığınız tedavilere rağmen tırnak batığı şikayetiniz devam ediyorsa veya sık sık tekrar ediyorsa mutlaka bir doktora görünmeli ve tedavi olmalısınız.
Batık ayak tırnakları için farklı cerrahi tedaviler uygulanır. Kısmi tırnakların çıkarılması; sadece cildinize batan tırnak parçasının çıkarılmasını içerir. Doktorunuz ayak parmağınızı uyuşturur ve sonra ayak tırnağını daraltır. Ulusal Sağlık Sistemi’ne göre kısmi tırnakların alınması gelecekte oluşabilecek batık vakalarını önlemek için %98 etkilidir.
Kısmi tırnak çıkarma sırasında:
- Tırnakların kenarları kesilir, böylece kenarlar tamamen düz hale getirilir.
- Batık ayak tırnağının yinelenmesini önlemek için tırnağın kalan kısmının altına bir parça pamuk yerleştirilir.
- oktorunuz ayrıca parmağınızı, tırnağın yeniden uzamasını engelleyen fenol adı verilen bir bileşikle tedavi edebilir.
Eğer tırnaklarınızdaki batık, kalınlaşmadan kaynaklanıyorsa:
- Komple tırnak çıkarma yönteminin uygulanması gerekebilir.
- Doktorunuz size lokal bir ağrı enjeksiyonu yapar ve daha sonra tüm tırnağı matriksektomi adı verilen bir prosedürle çıkarır.
Ameliyat Sonrası Dönem
Ameliyattan sonra:
- Doktorunuz sizi ayak parmağınız bandajlı olarak evinize gönderir.
- Ayaklarınızı sonraki iki gün boyunca yüksekte tutmanız ve ayak parmağınızın düzgün bir şekilde iyileşmesini sağlamak için özel ayakkabılar giymeniz gerekir. Bu süreçte mümkün olduğunca hareket etmekten kaçınmalısınız.
- Bandaj genellikle ameliyattan
2 gün sonra çıkarılır ve doktorunuz ayak parmağınız iyileşene kadar açık ayakkabı giymenizi ve ayaklarınızı günlük olarak tuzlu suda bekletmenizi tavsiye edebilir.
- Ayrıca, enfeksiyonu önlemek için ağrı kesici ilaçlar ve antibiyotikler reçete edilecektir.
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