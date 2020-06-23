Tırnak batmasının doğal ve tıbbi tedavi yöntemleri nelerdir?

Eğer kızarıklık, parmakta ağrı gibi ilk belirtiler ortaya çıktığında herhangi bir önlem alınmazsa, aynı zamanda genel ayak bakımına da dikkat edilmezse durum kötüleşebilir ve enfeksiyon oluşabilir.

Bu noktada tırnak batması nasıl ilerler sorusu akla gelebilir.

Eğer ayak parmağı enfekte olursa aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:

Tırnak batması başlangıcı genellikle hafif ağrılıdır ve parmakta şişlik görülebilir ancak ilerleyen safhalarda batığın daha da kötüleşmesi mümkündür.

Bir nesneyi defalarca tekmelemeyi veya ayakların üzerinde uzun süre basınç uygulanmasını gerektiren faaliyetler ayak tırnağı hasarına neden olabilir ve tırnak batığı gelişme riskini artırabilir.

Yaygın olarak görülen bir sağlık problemi olan tırnak batması, ayak parmağında ağrı, şişlik, kızarıklık ve bazen enfeksiyona neden olabilir. Genellikle ayak başparmağının bir ya da her iki tarafını etkiler. Evde tedavi edilmesi mümkündür ancak ağrı şiddetliyse veya yayılmışsa, batık sık sık tekrarlıyorsa komplikasyonları önlemek ve semptomları hafifletmek için bir sağlık kuruluşundan yardım almak gerekebilir.

Soğan ayrıca bölgede daha fazla enfeksiyon oluşmasını önlemek ve ağrının dinmesini sağlamaya yardımcı olabilecek güçlü antibakteriyel ve anti-inflamatuar özellikler gösterir.

Tırnak batmasına soğan tedavisi de uygulayabilirsiniz. Soğan, antifungal aktivitelere sahip allepepin gibi bileşikler içerirler ve bu sayede enfekte olmuş ayak tırnağında mantar gelişimini inhibe etmek için kullanılabilir.

Bu yöntem için:

Özellikle Hint yemeklerinde sıkça kullanılan zerdeçal, anti-inflamatuar, antibakteriyel ve antiseptik özellikler sunan ve curcumin olarak adlandırılan bir bileşen içerir Ağrı, şişlik ve iltihaplanma da dahil olmak üzere, batık tırnağın sebep olabileceği tüm semptomların etkisini azaltır.

Bu yöntem için:

Nane yağındaki mentol, ağrının yatıştırılmasına yardımcı olur. Güçlü antimikrobiyal özellikleri sayesinde ayak tırnağını diğer enfeksiyonlardan korur.

Bilimsel olarak magnezyum sülfat olarak adlandırılan epsom tuzu:

Antiseptik, antiinflamatuar ve ağrı giderici özelliklere sahip olan elma sirkesinden faydalanmak için:

Bu yöntem için:

Bir parça dilimlenmiş soğan alın ve doğrudan batık ayak tırnağına uygulayın.

Bir bandaj veya gazlı bezle sararak gece boyunca ayağınızda bekletin.

Her gece yatmadan önce uygulayabilirsiniz.

Yukarıda anlatılan yöntemlerin dışında, tırnak batması aleti gibi birtakım aparatlar da satılmaktadır ancak bu tarz ürünleri kullanmadan önce bir doktora danışmak en sağlıklısıdır. Aynı zamanda evde uyguladığınız tedavilere rağmen tırnak batığı şikayetiniz devam ediyorsa veya sık sık tekrar ediyorsa mutlaka bir doktora görünmeli ve tedavi olmalısınız.

Tırnak Batması Ameliyatı Nasıl Olur?

Batık ayak tırnakları için farklı cerrahi tedaviler uygulanır. Kısmi tırnakların çıkarılması; sadece cildinize batan tırnak parçasının çıkarılmasını içerir. Doktorunuz ayak parmağınızı uyuşturur ve sonra ayak tırnağını daraltır. Ulusal Sağlık Sistemi’ne göre kısmi tırnakların alınması gelecekte oluşabilecek batık vakalarını önlemek için %98 etkilidir.

Kısmi tırnak çıkarma sırasında:

Tırnakların kenarları kesilir, böylece kenarlar tamamen düz hale getirilir.

Batık ayak tırnağının yinelenmesini önlemek için tırnağın kalan kısmının altına bir parça pamuk yerleştirilir.

oktorunuz ayrıca parmağınızı, tırnağın yeniden uzamasını engelleyen fenol adı verilen bir bileşikle tedavi edebilir.

Eğer tırnaklarınızdaki batık, kalınlaşmadan kaynaklanıyorsa:

Komple tırnak çıkarma yönteminin uygulanması gerekebilir.

Doktorunuz size lokal bir ağrı enjeksiyonu yapar ve daha sonra tüm tırnağı matriksektomi adı verilen bir prosedürle çıkarır.

Ameliyat Sonrası Dönem

Ameliyattan sonra:

Doktorunuz sizi ayak parmağınız bandajlı olarak evinize gönderir.

Ayaklarınızı sonraki iki gün boyunca yüksekte tutmanız ve ayak parmağınızın düzgün bir şekilde iyileşmesini sağlamak için özel ayakkabılar giymeniz gerekir. Bu süreçte mümkün olduğunca hareket etmekten kaçınmalısınız.

Bandaj genellikle ameliyattan

2 gün sonra çıkarılır ve doktorunuz ayak parmağınız iyileşene kadar açık ayakkabı giymenizi ve ayaklarınızı günlük olarak tuzlu suda bekletmenizi tavsiye edebilir.

Ayrıca, enfeksiyonu önlemek için ağrı kesici ilaçlar ve antibiyotikler reçete edilecektir.



