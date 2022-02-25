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Tırnak kırılmasının nedenlerini öğrenip doğal çözümler uygulamaya ne dersiniz?

24.02.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim tırnak kırılmasından şikayetçi değil ki? Nedeni ne olursa olsun kırılmış tırnaklar, hiç hoş görünmüyor. Kimse vücudunun en önemli uzuvlarından biri olan ellerinin kötü görünmesini istemez. İlk olarak, tırnakların neden kırıldığını öğrenerek işe başlayabilirsiniz. Ardından ise bu soruna çözüm getirecek yöntemleri deneyebilirsiniz. Haydi, detaylara!

Tırnak kırılmasının nedenlerini öğrenip doğal çözümler uygulamaya ne dersiniz?

Ellerin sağlıklı ve bakımlı görünmesi noktasında tırnakların rolü büyük. Ancak bazen tırnaklar kırılarak sağlıksız hale gelebiliyor. Hal böyle olunca eller dışarıdan kötü görünüyor. Peki, tırnak neden kırılır diye hiç düşündünüz mü?

TIRNAK NEDEN KIRILIR?

Tırnak kırılması, çoğu zaman vücuttaki vitamin ve mineral eksikliğinden dolayı meydana geliyor. Ayrıca bazı hastalıklar da tırnak kırılmasına zemin hazırlıyor. Bunların dışında ise tırnak yemek, sürekli oje sürmek, tırnak yüzeyini törpülemek, aşırıya kaçacak derecede manikür yaptırmak, astar uygulaması yapmadan oje sürmek ve sık sık kimyasala maruz kalmak gibi bakım hataları nedeniyle tırnaklar soyulup kırılabiliyor.

LİMON SUYU İLE TIRNAKLARINIZIN KIRILMASINI ÖNLEYİN

Sayısız faydası olan limon, tırnak kırılmasına da iyi geliyor. Ancak tek başına değil tabii. Zeytinyağı ya da farklı bir bitkisel yağ ile birlikte kullanmanız lazım. Nasıl mı?

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ya da bitkisel yağ içerisine birkaç damla limon damlatıp karıştırın.

  • Elde ettiğiniz karışımı masaj hareketleriyle tırnaklarınıza uygulayın.

  • Dilerseniz yatmadan önce uygulayıp eldiven takarak tırnaklarınıza gece boyunca bakım yapabilirsiniz.

DENİZ TUZUNUN TIRNAKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE GÜVENİN

Deniz tuzu da tırnakları besleyen malzemelerden biri. Aynı zamanda tırnakların parlamasına katkı sağlıyor.

  • Bir kabın içine sıcak su doldurun.

  • Ardından azar azar limon suyu, deniz tuzu, esansiyel yağ ve buğday tohumu yağı ekleyip güzelce karıştırın.

  • Tırnaklarınızı karışımın içinde 15 dakika kadar bekletin, ardından ılık su ile yıkayın.

  • Dilerseniz nemlendirici niyetine zeytinyağı sürebilirsiniz.

KIRILAN TIRNAKLARINIZ İÇİN ÇAY AĞACI YAĞINI DENEYİN

Çay ağacı yağı, tırnak onarımı konusunda başarılı olmasının yanı sıra tırnakta oluşan mantarlar üzerinde de fazlasıyla etkili.

  • Tüm tırnaklarınıza yetecek kadar çay ağacı yağı ile E vitaminini karıştırın.

  • Masaj hareketleriyle tırnaklarınıza uygulayın.

  • 30 dakika bu şekilde bekletip daha sonra ılık su ile yıkayın.

  • İstediğiniz sonucu alana kadar günde 2 defa uygulayabilirsiniz.


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