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Tırnaklarınız için 7 ev ilacı! Hem kırılmanın hem de sararmanın önüne geçeceksiniz

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Tırnaklarımız çivi gibi sert. Hatta Manchester Üniversitesi'ndeki Profesör Roland Ennos'un araştırmasına göre bir at toynağı kadar güçlü. Ancak yine de tırnaklarımız gereken özeni göstermediğimizde kırılgan olabiliyorlar. Bunun için size evde uygulayabileceğiniz 7 öneriyle geldik.

Tırnaklarınız için 7 ev ilacı! Hem kırılmanın hem de sararmanın önüne geçeceksiniz

Tırnak kırılması, her insanın ancak özellikle kadınların yaşadığı yaygın bir sorun. Tırnakların çok fazla kurumasıyla kırılmalar da kaçınılmaz oluyor. Çok fazla oje ve aseton kullanımı da buna neden olanlardan ikisi. Peki tırnak sorunlarının önüne nasıl geçebiliriz?

SALATALIK

Sık sık kırılgan tırnaklarınız varsa, salatalık uygulayarak doğal olarak problemden kurtulabilirsiniz. Sadece A, E, B1, B2, B3 ve C vitaminleri açısından zengin değildir, aynı zamanda kalsiyum ve demir içerir. Tırnaklarınızı 5 dakika boyunca salatalık suyu özüne batırın.

VICKS

Bu merhem öksürük ve soğuk algınlığını tedavi etmek için kullanılsa da tırnak mantarını da tedavi edebilir. Amerikan Aile Hekimliği Kurulu Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma, Vicks kullanımının kırılgan tırnakları iyileştirebileceğini ve mantarla savaşabileceğini iddia ediyor. Etkilenen bölgeye günde bir kez uygulayabilirsiniz.

ÇAY AĞACI YAĞI

Antifungal özellikleriyle bilinen çay ağacı yağı, tırnakların sağlıklı kalmasına da yardımcı olur. Tırnak mantarı probleminiz varsa çay ağacı yağı uygulayabilirsiniz.

LİMON VE KARBONAT

tırnaklarınızı evde beyazlatmak için tırnaklarınızı limon dilimi ile ovalayın ve 10 dakika bekletin. Daha derinlemesine temizlik için, limon suyunu karbonat ile karıştırın ve ince bir macun oluşturun tırnaklarınızı bir diş fırçası kullanarak ovalayın.

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KEKİK YAĞI

Yakınınızdaki bir süpermarkette kolayca bulunan kekik yağı, çay ağacı yağına alternatif olarak tırnakları korumak için kullanılabilir. Bu yağ, şaşırtıcı anti-bakteriyel özelliklere sahip olduğu kanıtlanmış timol içerir. Tırnak mantarı veya bakteriyel sorunlarınız varsa, tırnaklarınızı kekik yağına batırılmış pamuklu çubuklarla hafifçe ovalayın.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı tırnaklarınızı besleyebilir ve nemlendirebilir ve kütiküllerinizi sağlıklı tutabilir. Birkaç damla hindistancevizi yağı alın ve emilene kadar tırnaklarınıza masaj yapın. Bunu yapmak tırnak yataklarınızı iyileştirir ve onları güçlendirir.

BİYOTİN YÖNÜNDEN ZENGİN GIDALAR TÜKETİN

Tırnaklarınızın daha hızlı büyümesini sağlamak için, bir tür B vitamini olan biyotin açısından zengin gıdaları tüketmek önemlidir. Bir çalışmaya göre, biyotin birkaç hafta içinde zayıf tırnakları güçlü olanlara dönüştürebilir. Bu vitamini içeren bazı yiyecekler fındık, karnabahar, pişmiş yumurta, muz ve mantardır. Günlük beslenmenize ekleyin.

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tırnak sağlığı, tırnak kırılmasına doğal çözüm,

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