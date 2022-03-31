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Tırnaklarınızda oluşan beyaz lekelerin nedeni hastalık olabilir!

31.03.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tırnaklarda beyaz leke herkes tarafından kendinde veya çevresinde mutlaka görülmüştür. Tırnaktaki lekelere sebep olan birçok etken vardır. Beyaz lekeler önemsiz olarak görülüp önemsenmese de ciddi hastalıklar nedeniyle görünüyor olabilirler.

Tırnaklarınızda oluşan beyaz lekelerin nedeni hastalık olabilir!

Tırnakta zamanla şekil bozuklukları ve lekeler görülebilmektedir. Özellikle el bakımına dikkat eden kadınlar bu lekelerden rahatsız olmaktadırlar. Tırnakta lekeye neden olan birçok sebep bulunmaktadır. Lekeler genellikle tırnak yatağının zarar görmesinden oluşur. Zararsız sebeplerden oluşan lekeler genellikle kısa süre içerisinde geçmektedir. Eğer geçmeyen ve gün geçtikçe artan tırnak lekeleriniz varsa bunun altında yatan neden ciddi hastalıklar olabilir.

TIRNAKTAKİ BEYAZ LEKELERİN NEDENLERİ

Tırnak mantarı
Kansızlık
Kalsiyum eksikliği
Keratin hormonu yetersizliği
Protein eksikliği
Mineral eksikliği
Böbrek yetmezliği
Karaciğer hastalıkları
Siroz
Hepatit

TIRNAKTAKİ LEKELERİ GEÇİRECEK YÖNTEMLER

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  • Tırnaklarınızı temiz tutun ve mutlaka nemlendirin
  • Tırnağınıza sürdüğünüz ojeleri uzun süre kullanmayın
  • Temizlik yaparken tırnaklarınızın ve ellerinizin yıpranmaması için eldiven kullanın
  • C vitamini içeren meyveler tüketin

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