Tırnaklarınızda oluşan beyaz lekelerin nedeni hastalık olabilir!

Tırnakta zamanla şekil bozuklukları ve lekeler görülebilmektedir. Özellikle el bakımına dikkat eden kadınlar bu lekelerden rahatsız olmaktadırlar. Tırnakta lekeye neden olan birçok sebep bulunmaktadır. Lekeler genellikle tırnak yatağının zarar görmesinden oluşur. Zararsız sebeplerden oluşan lekeler genellikle kısa süre içerisinde geçmektedir. Eğer geçmeyen ve gün geçtikçe artan tırnak lekeleriniz varsa bunun altında yatan neden ciddi hastalıklar olabilir.

TIRNAKTAKİ BEYAZ LEKELERİN NEDENLERİ

Tırnak mantarı

Kansızlık

Kalsiyum eksikliği

Keratin hormonu yetersizliği

Protein eksikliği

Mineral eksikliği

Böbrek yetmezliği

Karaciğer hastalıkları

Siroz

Hepatit

TIRNAKTAKİ LEKELERİ GEÇİRECEK YÖNTEMLER