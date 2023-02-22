Tırnaklarınızın sürekli kırılmasından şikayetçiyseniz bunları yapın! İşte zayıf tırnakları güçlendirmenin 7 doğal yolu

Tırnaklarınızı güçlendirmek istiyorsanız bu haber tam size göre! Tırnaklar genetik de dahil olmak üzere vitamin eksikliği, stres, kötü bakım, yetersiz su içme gibi nedenlerden dolayı kolaylıkla kırılabiliyor. İçeriğimizde yer alan yollar sayesinde tırnaklarınızı güçlendirebilir ve istediğiniz kadar uzatarak renk renk ojeleri, tırnağınızın kırılmasından korkmadan rahatça sürebileceksiniz. İşte zayıf tırnakları güçlendirmenin 7 doğal yolu...

VAZELİN KULLANIN

Kış aylarında tırnaklar çatlamaya ve kurumaya daha yatkın olur. Bu yüzden vazelini özellikle kış aylarında kullanmak oldukça önemli. Tırnağınıza bir kat vazelin sürün ve pamuklu eldiven giyip gece boyunca bekletin. Sabah uyandığınızda ellerinizi yıkayın. Bu işlemi, tırnağınızın güçlendiğini görene kadar tekrarlayabilirsiniz.

TEMİZLİK YAPARKEN ELDİVEN KULLANIN

Bulaşık yıkarken, temizlik yaparken tırnaklarınız ve elleriniz çatlayabilir. Tırnaklarınızı yıpranmadan ve kimyasal içeren sudan uzak tutmak için eldiven kullanın.

SÜT TEDAVİSİ

Tırnaklarınızı, sütten alacağınız ekstra kalsiyum ile güçlendirebilirsiniz. Bunun için bir kaseye biraz ılık süt dökün ve tırnaklarınızı batırıp 5-10 dakika bekleyin. Bu karışıma isterseniz yumurta da ilave edebilirsiniz. Ayrıca bu yöntemi her gün tekrarlayabilirsiniz.

DOMATES SUYU KULLANIN

Domates suyu ile kırılgan tırnakları iyileştirebilir ve dokularını güçlendirebilirsiniz. Bu yöntemi uygulamak için 2 damla biberiye yağı ve 2 yemek kaşığı domates suyunu karıştırın ve tırnaklarınızı 10 dakika boyunca bu karışımda bekletin.

BADEM YAĞI UYGULAMASI

Tırnakları besleyen ve kırılmalarını önleyen antioksidanlar ve besinler içeren badem yağı karışımını deneyebilirsiniz. 1 yemek kaşığı badem yağını biraz limon suyuyla karıştırın. Ardından ellerinize ve tırnaklarınıza sürün. 2 dakika beklettikten sonra durulayın.

ZEYTİNYAĞI İLE MASAJ YAPIN

Tırnaklarınıza 2 kaşık zeyinyağı ile 10 dakika masaj yapın. Zeytinyağı kalsiyum emilimine yardımcı olur ve kemik mineralizasyonunu ve kireçlenme sürecini iyileştirir.

LİMON SUYU SÜRÜN

Tırnak kırılmasını önleyecek antioksidan olan C vitamini içeren limonun suyunu sıkın ve pamuklu pamuklu çubukla tırnaklara uygulayın. Ardından ellerinizi ılık su ile yıkayın.



