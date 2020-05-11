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  4. TİSKİ Genel Müdürü Ali Teketaş'a yumruklu saldırı kamerada

TİSKİ Genel Müdürü Ali Teketaş'a yumruklu saldırı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 17:24 | Son Güncelleme

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürü Ali Teketaş, bir kadın personelin eşinin yumruklu saldırısına uğradı. Teketaş'ın şikayetçi olduğu saldırı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, bu sabah Değirmendere Mahallesi'ndeki Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) hizmet binasında meydana geldi. TİSKİ Genel Müdürü Ali Teketaş, makamının bulunduğu binaya girdiği sırada arkasından gelen Hakan S.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Teketaş, neye uğradığı şaşırırken, saldırgan, özel güvenlik görevlileri tarafından binadan çıkarıldı. Saldırgan Hakan S.'nin TİSKİ’de görev yapan B.S.'nin eşi olduğu belirlenirken, darp raporu alan Teketaş, şikayetçi oldu.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan saldırı anları, kurum binasındaki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, camlı kapıdan giriş yapan Teketaş'a arkasından gelen Hakan S. yumruk atıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi de yazılı açıklama yaparak, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağını bildirdi.


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