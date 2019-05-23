Tişört ve ayakkabısını çıkarıp, şelalenin döküldüğü yerden denize atladı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, çıkardığı tişörtü ve ayakkabıları ile cep telefonunu çimlerin üzerine bırakıp, Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü alandaki kayalıklardan denize atlayan Bektaş D.'yi (29) balıkçılar kurtardı. Hastaneye kaldırılan Bektaş D., tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Çağlayan Mahallesi Lara Caddesi’nde, Düden Şelalesi’nin denizle buluştuğu seyir alanında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Bektaş D., ayakkabısını ve tişörtünü çıkarıp, seyir alanındaki çitleri aştı. Şelalenin döküldüğü alandaki kayalık alana inen Bektaş D., denize atladı. Bektaş D.'nin atladığını görenler, durumu polise bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, bir bankta Bektaş D.'ye ait, tişört, bir çift ayakkabı, bir paket sigara ve cep telefonu buldu. Ekipler, çevredekilerin ifadesi doğrultusunda Bektaş D.'yi arama çalışması başlattı ancak sonuç alınamadı. Yaklaşık 45 dakika süren arama çalışmaları sonrasında, Bektaş D.'nin denize atladığı alanın açığında balıkçılar tarafından bulunduğu belirlendi. Tekneye alınarak şelaleye yakın bir alandan kıyıya çıkarılan Bektaş D., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bektaş D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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