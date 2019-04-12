KADIN

Titiz ev hanımlarını seven hastalık: Karpal tünel sendromu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 12.04.2019 11:34 | Son Güncelleme

Karpal Tünel Sendromu ile ilgili açıklamalarda bulunan Nöroloji Bölümü Uzm. Dr. Orhan Muharrem Kaynar, hastalığın son zamanlarda ofis çalışanları ve elinden bez düşmeyen titiz ev kadınlarında sıkça rastlandığına dikkat çekti.

Titiz ev hanımlarını seven hastalık: Karpal tünel sendromu

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Nöroloji Bölümü Uzm. Dr. Orhan Muharrem Kaynar, Karpal Tünel Sendromu konusunda uyardı. Karpal Tünel Sendromu konusunda bilgi veren Uzm. Dr. Kaynar, “Omurilik boyun bölgesinde; boynun 5, 6, 7 omurları sırtın 1 omurları arasından çıkan, sinir köklerin birleşmesi ile olan ve önkol, el bölgesindeki kaslarımızı çalıştıran median sinirin el bilek bölgesinde sıkışması ile ortaya çıkan tuzak nöropatisidir. Eskiden terzilerde sıkça görülen hastalığa, son zamanlarda ofis çalışanları, klavye kullanan endüstri işçilerinde ve elinden bez düşmeyen titiz ev kadınlarında sıkça rastlanıyor” dedi.

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Karpal Tünel Sendromu bulunan kişilerde özellikle geceleri artan ağrıların olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Orhan Muharrem Kaynar, “Özellikle geceleri artan, ilk 3 parmakta ağrı uyuşma, yanma, batma, keçelenme gibi nahoş hisler oluşur. Sabahları da parmaklarda kuvvetsizlik, şişlik hali görülebilir. Sıkışıklık ilerlediğinde önkol ve kola yansıyan ağrılar olabilir. El kaslarında erime ile kuvvet kaybı eşlik edebilir” diye konuştu.

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Sinir iletimi testleri ile saptanan değere göre tedaviyi yönlendirmenin uygun olduğunu da belirten Dr. Kaynar, “Bilek hareketi gereken, tekrarlayıcı aynı harekete maruz kalan kişilerde, hamilelerde, lohusalık döneminde, şeker hastalığı, tiroid bezi hastalıkları, romatizmal hastalıkları olanlarda daha sık görülmektedir.

Muayene yanı sıra, EMG ve MR ile kesin tanı konması söz konusudur. El bilek hareketlerini kısıtlayıcı tedbirler almak, kortizon enjeksiyonları, cerrahi müdahale, fizik tedavi ile tedavisi mümkün olan sinir sıkışmasının, sinir iletimi testleri ile saptanan değere göre tedaviyi yönlendirmek uygundur” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Karpal tünel sendromu sağlık kadın sağlığı

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