Titiz ev hanımlarını seven hastalık: Karpal tünel sendromu

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Nöroloji Bölümü Uzm. Dr. Orhan Muharrem Kaynar, Karpal Tünel Sendromu konusunda uyardı. Karpal Tünel Sendromu konusunda bilgi veren Uzm. Dr. Kaynar, “Omurilik boyun bölgesinde; boynun 5, 6, 7 omurları sırtın 1 omurları arasından çıkan, sinir köklerin birleşmesi ile olan ve önkol, el bölgesindeki kaslarımızı çalıştıran median sinirin el bilek bölgesinde sıkışması ile ortaya çıkan tuzak nöropatisidir. Eskiden terzilerde sıkça görülen hastalığa, son zamanlarda ofis çalışanları, klavye kullanan endüstri işçilerinde ve elinden bez düşmeyen titiz ev kadınlarında sıkça rastlanıyor” dedi.

Karpal Tünel Sendromu bulunan kişilerde özellikle geceleri artan ağrıların olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Orhan Muharrem Kaynar, “Özellikle geceleri artan, ilk 3 parmakta ağrı uyuşma, yanma, batma, keçelenme gibi nahoş hisler oluşur. Sabahları da parmaklarda kuvvetsizlik, şişlik hali görülebilir. Sıkışıklık ilerlediğinde önkol ve kola yansıyan ağrılar olabilir. El kaslarında erime ile kuvvet kaybı eşlik edebilir” diye konuştu.