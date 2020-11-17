Tiyatro salonları kapanıyor... İBB'den son dakika açıklaması geldi! Şehir Tiyatroları ne zaman kapanıyor? İBB kapanan yerler listesi!

Koronavirüs önlemleri kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Ekrem İmamoğlu dün yaptığı açıklamada yeni yasakların mesajını vermişti. İBB'nin sayfasında bugün yayımlanan duyuruda İBB'ye ait tiyatro salonlarının yasaklanacağı bilgisi paylaşıldı. Haberin duyulmasının ardından tiyatro salonları ne zaman kapatılacak araştırılmaya başlandı. 17 Kasım'da yapılan duyuruda Şehir Tiyatroları'nın 19 Kasım tarihi itibari ile kapatılacağı duyuruldu. İşte İBB'nin Şehir Tiyatroları'nın da aralarında bulunduğu yeni yasaklar listesi... ŞEHİR TİYATROLARI KAPANMA TARİHİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), koronavirüs salgının en çok yoğun olduğu yerlerden birisinin de İstanbul'da olduğunu belirterek,

İstanbul'da bulaş sayısının artmasını önlemek için Şehir Tiyatroları'nın 19 Kasım Perşembe itibari ile kapanacağını belirtti. Tiyatro salonlarında koronavirüs önlemleri alınmış, seyirciler bir koltuk boşluk bırakarak oturma düzenine geçilmiş ve yeterince önlemler alınmıştı. Fakat salgının artmasına alınan önlemler engel olmadı. Vatandaşların tiyatro salonlarına gitmek için toplu taşıma gibi ulaşım araçlarını kullanacak olması göz önünde bulundurarak bu kararı almış olması bekleniyor. İBB Şehir Tiyatroları ne zaman açılacak sorusu için ise henüz cevap gelmedi.

TİYATRO SALONLARI KAPATILIYOR MU? İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) koronavirüs önlemleri kapsamında yeni önlemler almaya başladı. 19 Kasım itibari ile İBB'ye ait tiyatro salonları kapanıyor. Haberin duyulmasının ardından vatandaşlar Şehir Tiyatroları kapanıyor mu, Şehir Tiyatroları ne zaman kapanacak araştırmasına başladı. İşte İBB'nin yaptığı son dakika tiyatro salonları ile ilgili karar... İBB Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri çerçevesinde, yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelendi. İBB’ye ait kültür merkezlerinin kapalı kalmasına ve tüm müzelerin yanı sıra SPOR AŞ’nin işlettiği İBB spor tesislerin kapatılmasına karar verildi. Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatları da online olarak icra edilecek. Açıklamada, “Covid 19 salgını, küresel çapta ikinci dalga halinde hızla yayılmaya devam etmektedir. Maalesef salgın ülkemizde de hızlı bir yayılma eğilimine girmiş hatta bilim insanlarının ifadesine göre, Nisan-Mart dönemindeki etkisinin de üzerine çıkmıştır. Sayın Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre, ülkemizde salgının en yoğun yaşandığı kent İstanbul’dur. Buna göre vaka ve ölüm sayılarının yaklaşık yarısı İstanbul’da gerçekleşmektedir. Benzer bir veri İBB ve iştirakleri çalışanları açısından da geçerlidir. İlk resmi vakanın henüz ülkemize giriş yapmadığı Şubat ayından, bugün gelinen noktaya kadar çalışanlarımızı ve vatandaşları korumak üzere aldığımız tüm tedbirlere rağmen İBB ve iştirak çalışanlarından yaklaşık 2000 personelimizin Covid-19 testleri pozitiftir. Bunun yanı sıra 1322 personelimiz de karantina altındadır." ifadesi kullandı.

İBB'DEN İSTANBUL İÇİN YENİ KORONAVİRÜS YASAKLARI İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgınının hem toplumda hem de kendi çalışanları arasında yaygınlaşmasını önlemek amacıyla, İBB Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri çerçevesinde birtakım tedbirler aldı. 19 Kasım Perşembe’den itibaren uygulamaya konulacak kararın, sürdürülmesi gereklilik olan belediyeye ait hizmetleri etkilemeyeceği vurgulandı. Önlemler kapsamında 9 Kasım itibarı ile uzaktan, dönüşümlü çalışma yöntemine geçen İBB’nin, alınan kararlar ve konuya ilişkin kamuoyuna yaptığı açıklama şöyle:“Covid 19 salgını, küresel çapta ikinci dalga halinde hızla yayılmaya devam etmektedir. Maalesef salgın ülkemizde de hızlı bir yayılma eğilimine girmiş hatta bilim insanlarının ifadesine göre, Nisan-Mart dönemindeki etkisinin de üzerine çıkmıştır.Sayın Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre, ülkemizde salgının en yoğun yaşandığı kent İstanbul’dur. Buna göre vaka ve ölüm sayılarının yaklaşık yarısı İstanbul’da gerçekleşmektedir. Benzer bir veri İBB ve iştirakleri çalışanları açısından da geçerlidir. İlk resmi vakanın henüz ülkemize giriş yapmadığı Şubat ayından, bugün gelinen noktaya kadar çalışanlarımızı ve vatandaşları korumak üzere aldığımız tüm tedbirlere rağmen İBB ve iştirak çalışanlarından yaklaşık 2000 personelimizin Covit-19 testleri pozitiftir.