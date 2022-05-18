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Tiyatro sanatçısı, sokak köpeklerini beslerken saldırıya uğradı! Görüntüler ortaya çıktı

18.05.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Çiğdem Mine H.'nin, sokak köpeklerini beslerken tartıştığı baba-oğul tarafından saldırıya uğradı. Saldırı anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Aydın K. ve Emrah K.'nin, tartıştıkları Çiğdem Mine H.'yi yumruk darbesiyle yere düşürdüğü ve yerde tekmeledikleri görüldü. Öte yandan gözaltına alınan 2 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çiğdem Mine H., "Ben oyuncuyum, yüzümü korumam lazım' dedim ama dinlemediler" dedi.

Çankaya ilçesinde yaşayan Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Çiğdem Mine H. (56), dün öğle saatlerinde Çayyolu Mahallesi'nde sokak köpeklerini beslerken, bölgede iş yeri bulunan Aydın K. ve oğlu Emrah K. kendisine tepki gösterdi.

TAŞ FIRLATTI YUMRUK ATTI

İddiaya göre, Çiğdem Mine Ş.’nin beslediği köpeğin kendisine saldırdığını iddia eden Aydın K. kadına taş attı. Çıkan tartışmada Aydın K.'nın oğlu Emrah K. da yumruk attığı kadını yerde sürükledi.

'SENİ ÇOK ŞIMARTTIK' DEYİP TAŞLAMIŞLAR

Olayın ardından yaşadıklarını anlatan Çiğdem Mine H., Emrah K.'nın kendisine yumruk atmasının ardından yere düştüğünü daha sonra saçından tutarak kendisini sürüklediğini ve kafasını yere vurduğunu söyledi.

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Uzun süredir bölgede gönüllü olarak besleme yaptığını belirten Çiğdem Mine H., "Dün tanıdığım insanlar tarafından beni çok şaşırtan bir şey yaşadım. Kendilerinin de çok iyi tanıdığı 'Tommy' isimli, bir esnafın kısırlaştırılmasını üstlendiği, benim de beslemesini yaptığım bir canın saldırgan olduğunu söylediler. Ben besleme yaparken, 'Bu can saldırıyor' dediler. 'Biz bunu gönüllü olarak yapıyoruz, zaten yasalarla da bu canları besleme hakkımız var. Ben ne yapabilirim' dedim. Sözlü tacize başladılar, 'Biz seni çok şımarttık', 'Senin dilin çok uzadı' dediler. O hiç hoşumuza gitmeyen, annelerimize yönelik küfürleri bana defalarca söylediler. Aynı eylemi köpek için de yapacaklarını söylediler. Bu hepimizin korktuğu, hiçbirimizin istemediği bir şey. Bu tip insanlar ile yıllardır savaş veriyoruz. Bugün köpeğe bunu yapan yarın çocuğumuza, annemize, bize yapacak" dedi.

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Çiğdem Mine H., tartışma sonrası kendisini taşlamaya başladıklarını söyleyerek, "Dünden beri bu kadar zamandır tanıdığım, bana canları beslemek için su veren, 'Abla bir şeye ihtiyacın var mı' diyen insanların bu raddeye gelmesi neden? Neden düşman ilan ediliyoruz? Neden bir arada yaşayamıyoruz? Bu canları beslersek, kısırlaştırırsak onlardan korkmazsak seversek onlar zaten yüzyıllardır bizimle yaşıyor" diye konuştu.

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'BEN OYUNCUYUM YÜZÜMÜ KORUMAM LAZIM'

Şikayetçi olduğunu dile getiren Çiğdem Mine H., "Tokadı, yumruğu yedikten sonra yere yapıştığımda 'Ben oyuncuyum, yüzümü korumam lazım' dedim. Tekmeler geldi, saçım çekildi, yerde mücadele ettim. Etraftakiler müdahale etmedi, beni tanıyan mahallelim yardım etmedi. Oğlum yaşındaki genç adamı tuttular, kimse beni yerden kaldırmadı. Bana 'abla' diyen birinin bunu yapıyor olmasının şaşkınlığı içinde arabama bindiğimde 'Defol buradan git' dediler. Şikayetçi oldum, yasal işlem başladı. Dilerim ki yaptığından pişman olmuştur. Onların da köpekleri vardı, ben onların köpeklerine ilaç verdim, yemek verdim. Daha önceden hiçbir tartışmamız olmamıştı" dedi.

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KARŞILIKLI OLARAK ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Aydın K. de Çiğdem Mine H.'nin sokak köpeklerini kendilerine saldırttığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Aydın K., çıkan tartışma sırasında Çiğdem Mine H.'nin, oğlu ve kendine yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiğini söyledi. Emrah K., ise kadının tartışma sırasında bacağını ısırarak, yaralanmasına neden olduğunu iddia etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. gözaltına alınan Aydın K. ve Emrah K. ise polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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