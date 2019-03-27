Tiyatroya başladı, hayatı değişti

İSTANBUL, (DHA) - Ataşehir Belediye Başkanı ve CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video ile kutladı. Yayınlanan videoda iki çocuk annesi Ataşehirli bir ev hanımı olan İkbal Erol’un Ataşehir Belediyesi tarafından sunulan tiyatro kurslarına katılmasıyla değişen hayatı anlatıldı.

Ataşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video ile kutladı. Videoda yüzde 50 işitme engelli İkbal Erol’un tiyatro ile hayatının değişmesi de işlendi.

Yayınlanan videoda iki çocuk annesi Ataşehirli bir ev hanımı olan İkbal Erol’un Ataşehir Belediyesi tarafından sunulan tiyatro kurslarına katılmasıyla değişen hayatı anlatıldı. Yüzde 50 işitme kaybı bulunan ve bu yüzden sosyalleşemeyen 55 yaşındaki İkbal Erol’un tiyatro sevgisiyle birlikte; sosyalleşen, iletişim becerisi ve kendine güveni artan bir kadına dönüşmesi aktarıldı.