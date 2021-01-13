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TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak yakalandı

13.01.2021 23:01 | Son Güncelleme:
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TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak yakalandı

Esenyurt'ta yapılan operasyonda terör örgütü TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu "Kemal" kod adlı Nihat Konak, yakalandı.

İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tunceli Sulh Ceza Hakimliğince "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve 2016'da terör örgütü TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen 'Kemal' kod adlı Nihat Konak'ın, Esenyurt'ta kaldığı adresi belirledi. Bu sabah adrese düzenlenen operasyonda Konak, yakalanarak gözaltına alınırken evde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

NİHAT KONAK'IN GEÇMİŞİ

Emniyetteki işlemleri süren Konak'ın, 1979 yılında Diyarbakır Tıp Fakültesinde görev yapan Dr. Vahdettin Ayık'ın öldürülmesi olayının failleri arasında olduğu ve tutuklu bulunduğu Elazığ Cezaevi'nden 1982 yılında örgüt mensubu arkadaşlarıyla tünel kazarak firar ettiği ve sonrasında tekrar yakalandığı belirtildi. Şüphelinin, 1998 yılında örgütün silahlı kanadı TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu) içerisinde faaliyetler yürüttüğü, 1999 yılında Çankırı valisi Ayhan Çevik'e yapılan bombalı suikast eyleminde yer alan şahıslar arasında bulunduğu, 1999 yılı içerisinde Tunceli ili kırsalında TİKKO adına yol kesme ve kamyon sürücülerini gasp etme alıkoyma eylemlerinde yer aldığı, 18 yıl cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra, 2016 yılında tahliye olduğu bildirildi. (DHA)

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