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  4. TMO patlamasından bir acı haber daha! Hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

TMO patlamasından bir acı haber daha! Hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

14.08.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) silosundaki patlamadan bir acı haber daha geldi. Patlamada ağır yaralanan Elif Dayıoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 2’ye yükselmiş oldu.

Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında 7 Ağustos’ta meydana gelen patlamada 3’ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO’nun 60 silosundan 13’ü etkilenmişti. Yaralılardan 6’sı taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan Ekrem Kalkan 9 Ağustos’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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Durumu ciddiyetini koruyan Elif Dayıoğlu’ndan da acı haber geldi. Dayıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acı olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 2’ye yükselmiş oldu.

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4 yaralının ise Kocaeli Şehir Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
patlama Kocaeli TMO

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