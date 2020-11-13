TMS tedavisi nedir? TMS tedavisi nasıl yapılır?

Psikiyatrik hastalıklar artık çağımızda hemen hemen herkesin boğuştuğu problemler haline geldi. Bu rahatsızlıkların tedavi edilmesinde çeşitli yöntemlere başvurmak artık tıbbın ilerleyen teknikleri sayesinde mümkün. TMS tedavi şekli de beyninize verilen ışınlardan dolayı bir tür şok terapi şeklinde değerlendirilebilir. Bu tedavi ile beyin manyetik kanallarını uyararak bazı iletişim kopukluklarını giderir ya da düzenler. TMS tedavisi hakkında merak edilenler Beynimiz çok hassas bir çalışma mekanizmasına sahiptir. Özellikle belirli uyarıcıları aldığı zaman çalışma şekli bu uyarıcıların vücuda giriş sıklığına göre değişebilir. Yine bu giren uyarıcıların vücudunuzda bırakacağı etkilere göre çeşitli reaksiyonlar verebilir. İşte beynin bu hassas mekanizmaya sahip olması onun birtakım uyuşturucular gibi zararlı maddelere karşı da hassas bir şekilde tepki vermesine yol açıyor. Özellikle madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan TMS tedavisi sayesinde beyinde oluşan hasar ve kalıcı yıkımlar kolay ve hızlı bir şekilde tedavi edilebiliyor. Duyanlara öncelikle korkutucu gelse de aslında zannedildiği kadar zor ve korkutucu olmaya bir tedavi şekli olan TMS tedavisi günümüzde pek çok hastaya uygulanıyor.

Manyetik bir tedavi şekli olarak TMS tedavisi nedir? “TMS tedavisi ne demek?” diye merak ediyorsanız, şimdi detaylı olarak bu tedavi yönteminden bahsedelim. Transkraniyal Manyetik Stimülasyon denilen manyetik tedavi şekli oldukça yaygın bir psikiyatrik tedavi şeklidir. AMATEM’lerde sıklıkla kullanılan bu tedavi şekli sayesinde pek çok bağımlı, bağımlı olduğu ve bünyeye zarar veren maddeden kurtulmuştur. Sizler için derlediğimiz bu yazıda TMS tedavisinin aslında ilk bakışta antidepresanlar kadar zararlı olmadığından bahsetmek istiyoruz. Antidepresanlar vücuda dışarıdan alınan yapay mutluluk hormonlarıdır. Vücut bir süre sonra bu maddeleri almadığı takdirde kendisini daha mutsuz ve yetersiz olarak göreceğinden, alınmaması durumu kişide tıpkı bağımlılık gibi sıkıntılı sonuçlar doğurabilmektedir. Bundan dolayı herhangi bir antidepresan türü bir madde kullanımındansa, TMS tedavi türünün beyne giden şok sinyallerin etkisiyle çok daha etkili bir çözüm olduğu düşünülmektedir. TMS tedavisi direkt olarak sinir sisteminin etkilendiği bir tedavi şekli olması bakımından kalıcı bir çözüm olarak bu tür problemlerden tamamen kurtulma konusunda kişilere yardımcı olur.

TMS tedavisi nasıl yapılır? Bu tedavi yöntemi genellikle bir klinik ya da doktor ofisinde uygulanmaktadır. İlk seanslar 60 dakika kadar sürebilmektedir. Tedaviye başlamadan önce doktorunuz başınıza koyacağı mıknatıslar için en doğru yeri saptaması gerekir. Böylece sizin için en iyi manyetik enerji dozunu tanımlayacaktır. Tedaviler genellikle 4 ve 6 hafta arasında sürmektedir. Doktorun belirleyeceği sıklıklık çoğunlukla haftanın 5 günü olmaktadır. İlk seansta hastadan öncelikle uzanması istenir ve prosedür sırasında kullanmak üzere bir kulaklık takılır. Sonra sıra sürecin haritalama kısmı olarak adlandırılan bölümüne gelir. Burada hastanın başına bir elektromanyetik bobin yerleştirilir ve uyarıcı darbeler üretmek için kapatılıp açılır. Kişi alnında bir dokunma hissi duyar. Doktor hastanın parmakları veya elleri seğirene kadar manyetik dozu artırarak gereken manyetik enerji miktarını belirleyecektir. Böylece seanslarda kullanılacak olan doğru doz belirlenmiş olur. Kişide meydana gelen semptomlara bağlı olarak diğer seanslarda stimülasyon miktarı doktor tarafından değiştirilebilir.

TMS tedavisi hangi hastalıklarda kullanılır? Stresli yaşamdan kaynaklı pek çok psikiyatrik hastalığın çoğaldığı bir dönemde artık ilaçların ve diğer psikoterapilerin fayda etmediği hastalar için TMS tedavi yöntemi kullanılmaktadır. Bu tedavinin kullanıldığı pek çok hastalık arasında sayabileceğimiz OKB yani obsesif kompulsif kişilik bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, ağır depresyonlar, şizofreni, parkinson ve inme gibi nörolojik kaynaklı pek çok hastalık, nikotin bağımlılığı, alzheimer ve kronik çeşitli ağrıların tedavisinde kullanıldığı biliniyor. Pek çok Avrupa ülkesinde herhangi bir kalıcı zararı olmadığı da kanıtlanan bu tedavi yöntemi bu tür hastalıkların kolaylıkla tedavi edilmesinde başvurulan yöntemler arasında neredeyse ilk sıralarda. Bu bakımdan “TMS tedavisi işe yarıyor mu?” sorusuna son derece işe yaradığı hakkında yapılan tüm bu araştırmalar önemli bir cevap niteliğindedir. TMS Tedavisinde Görülebilen Yan Etkiler Nelerdir? Çoğunlukla hafif ve orta düzeyli olsa da TMS tedavisi bazı yan etkilere sahip. Bu yan etkiler; Başta ağrı,

Baş dönmesi,

Yüz kaslarının karıncalanması, spazmları veya seğirmesi,

Stimülasyon yerinde kafa derisi rahatsızlığıdır. Bu tip yan etkilerin görülmesi durumunda kimi zaman doktorunuz stimülasyon seviyesini azaltabilmekte, kimi zaman ise prosedür öncesi ağrı kesici verebilmektedir. Bu nedenle semptomlar konusunda mutlaka doktorunuza danışmanız gerekmektedir.