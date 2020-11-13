HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. TMS tedavisi nedir? TMS tedavisi nasıl yapılır?

TMS tedavisi nedir? TMS tedavisi nasıl yapılır?

13.11.2020 14:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
TMS tedavisi nedir? TMS tedavisi nasıl yapılır?

İçindekiler

  • TMS tedavisi hakkında merak edilenler
  • Manyetik bir tedavi şekli olarak TMS tedavisi nedir?
  • TMS tedavisi nasıl yapılır?
  • TMS tedavisi hangi hastalıklarda kullanılır?
  • TMS Tedavisinde Görülebilen Yan Etkiler Nelerdir?
  • TMS Tedavi Fiyatları

TMS ya da TMU olarak bilinen Transkraniyal Manyetik Uyarı tedavisi, pek çok kişinin merak ettiği bir tedavi yöntemidir. Peki nedir bu TMS? Konu hakkında aklınıza takılan tüm soruları sizler için yanıtladık.

Psikiyatrik hastalıklar artık çağımızda hemen hemen herkesin boğuştuğu problemler haline geldi. Bu rahatsızlıkların tedavi edilmesinde çeşitli yöntemlere başvurmak artık tıbbın ilerleyen teknikleri sayesinde mümkün. TMS tedavi şekli de beyninize verilen ışınlardan dolayı bir tür şok terapi şeklinde değerlendirilebilir. Bu tedavi ile beyin manyetik kanallarını uyararak bazı iletişim kopukluklarını giderir ya da düzenler.

TMS tedavisi hakkında merak edilenler

Beynimiz çok hassas bir çalışma mekanizmasına sahiptir. Özellikle belirli uyarıcıları aldığı zaman çalışma şekli bu uyarıcıların vücuda giriş sıklığına göre değişebilir. Yine bu giren uyarıcıların vücudunuzda bırakacağı etkilere göre çeşitli reaksiyonlar verebilir. İşte beynin bu hassas mekanizmaya sahip olması onun birtakım uyuşturucular gibi zararlı maddelere karşı da hassas bir şekilde tepki vermesine yol açıyor. Özellikle madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan TMS tedavisi sayesinde beyinde oluşan hasar ve kalıcı yıkımlar kolay ve hızlı bir şekilde tedavi edilebiliyor. Duyanlara öncelikle korkutucu gelse de aslında zannedildiği kadar zor ve korkutucu olmaya bir tedavi şekli olan TMS tedavisi günümüzde pek çok hastaya uygulanıyor.

Manyetik bir tedavi şekli olarak TMS tedavisi nedir?

“TMS tedavisi ne demek?” diye merak ediyorsanız, şimdi detaylı olarak bu tedavi yönteminden bahsedelim. Transkraniyal Manyetik Stimülasyon denilen manyetik tedavi şekli oldukça yaygın bir psikiyatrik tedavi şeklidir. AMATEM’lerde sıklıkla kullanılan bu tedavi şekli sayesinde pek çok bağımlı, bağımlı olduğu ve bünyeye zarar veren maddeden kurtulmuştur. Sizler için derlediğimiz bu yazıda TMS tedavisinin aslında ilk bakışta antidepresanlar kadar zararlı olmadığından bahsetmek istiyoruz.

Antidepresanlar vücuda dışarıdan alınan yapay mutluluk hormonlarıdır. Vücut bir süre sonra bu maddeleri almadığı takdirde kendisini daha mutsuz ve yetersiz olarak göreceğinden, alınmaması durumu kişide tıpkı bağımlılık gibi sıkıntılı sonuçlar doğurabilmektedir. Bundan dolayı herhangi bir antidepresan türü bir madde kullanımındansa, TMS tedavi türünün beyne giden şok sinyallerin etkisiyle çok daha etkili bir çözüm olduğu düşünülmektedir. TMS tedavisi direkt olarak sinir sisteminin etkilendiği bir tedavi şekli olması bakımından kalıcı bir çözüm olarak bu tür problemlerden tamamen kurtulma konusunda kişilere yardımcı olur.

TMS tedavisi nasıl yapılır?

Bu tedavi yöntemi genellikle bir klinik ya da doktor ofisinde uygulanmaktadır. İlk seanslar 60 dakika kadar sürebilmektedir. Tedaviye başlamadan önce doktorunuz başınıza koyacağı mıknatıslar için en doğru yeri saptaması gerekir. Böylece sizin için en iyi manyetik enerji dozunu tanımlayacaktır. Tedaviler genellikle 4 ve 6 hafta arasında sürmektedir. Doktorun belirleyeceği sıklıklık çoğunlukla haftanın 5 günü olmaktadır.

İlk seansta hastadan öncelikle uzanması istenir ve prosedür sırasında kullanmak üzere bir kulaklık takılır. Sonra sıra sürecin haritalama kısmı olarak adlandırılan bölümüne gelir. Burada hastanın başına bir elektromanyetik bobin yerleştirilir ve uyarıcı darbeler üretmek için kapatılıp açılır. Kişi alnında bir dokunma hissi duyar. Doktor hastanın parmakları veya elleri seğirene kadar manyetik dozu artırarak gereken manyetik enerji miktarını belirleyecektir. Böylece seanslarda kullanılacak olan doğru doz belirlenmiş olur. Kişide meydana gelen semptomlara bağlı olarak diğer seanslarda stimülasyon miktarı doktor tarafından değiştirilebilir.

TMS tedavisi hangi hastalıklarda kullanılır?

Stresli yaşamdan kaynaklı pek çok psikiyatrik hastalığın çoğaldığı bir dönemde artık ilaçların ve diğer psikoterapilerin fayda etmediği hastalar için TMS tedavi yöntemi kullanılmaktadır. Bu tedavinin kullanıldığı pek çok hastalık arasında sayabileceğimiz OKB yani obsesif kompulsif kişilik bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, ağır depresyonlar, şizofreni, parkinson ve inme gibi nörolojik kaynaklı pek çok hastalık, nikotin bağımlılığı, alzheimer ve kronik çeşitli ağrıların tedavisinde kullanıldığı biliniyor.

Pek çok Avrupa ülkesinde herhangi bir kalıcı zararı olmadığı da kanıtlanan bu tedavi yöntemi bu tür hastalıkların kolaylıkla tedavi edilmesinde başvurulan yöntemler arasında neredeyse ilk sıralarda. Bu bakımdan “TMS tedavisi işe yarıyor mu?” sorusuna son derece işe yaradığı hakkında yapılan tüm bu araştırmalar önemli bir cevap niteliğindedir.

TMS Tedavisinde Görülebilen Yan Etkiler Nelerdir?

Çoğunlukla hafif ve orta düzeyli olsa da TMS tedavisi bazı yan etkilere sahip. Bu yan etkiler;

  • Başta ağrı,
  • Baş dönmesi,
  • Yüz kaslarının karıncalanması, spazmları veya seğirmesi,
  • Stimülasyon yerinde kafa derisi rahatsızlığıdır.

Bu tip yan etkilerin görülmesi durumunda kimi zaman doktorunuz stimülasyon seviyesini azaltabilmekte, kimi zaman ise prosedür öncesi ağrı kesici verebilmektedir. Bu nedenle semptomlar konusunda mutlaka doktorunuza danışmanız gerekmektedir.

TMS Tedavi Fiyatları

TMS tedavi fiyatları hangi hastalık sebebiyle bu yöntemin tercih edildiğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Dolayısıyla TMS tedavi ücreti için net bir fiyat söyleyememekle birlikte bazı kliniklerde paket olarak bazılarında ise seans başı ücreti olarak alınabildiğini hatırlatmak isteriz. Buna göre 2020 yılı için fiyatların ortalama 2500 TL ile 5000 TL arasında değişkenlik gösterdiğini söylemek mümkün. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi bu ücretler hem hastalığa hem de alınacak seans sayısına bağlı olarak artabilmekte ya da azalabilmektedir. Günümüzde artık pek çok klinik bu tedavi yöntemi için konu hakkında eğitim almış uzmanlardan faydalanmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke
İki bina arasında yer alıyor! Türbe diye dua ediyorlar ama...İki bina arasında yer alıyor! Türbe diye dua ediyorlar ama...
10 Kasım resmi tatil mi?10 Kasım resmi tatil mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Parkta 'terör sembolü' skandalında yeni gelişme!

Parkta 'terör sembolü' skandalında yeni gelişme!

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

Altın fiyatları için flaş tahmin

Altın fiyatları için flaş tahmin

Bir aileyi yok etmişti! Tek kalan ferdine icra takibi başlattı

Bir aileyi yok etmişti! Tek kalan ferdine icra takibi başlattı

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

Diğer Haberler

Eşini öldüren kocanın 'aldattı' savunmasına savcı böyle cevap verdi! 'Bu boşanma davası konusu'

Eşini öldüren kocanın 'aldattı' savunmasına savcıdan cevap!

Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etmişti! 20 gün önce dayısına haber verdiği ortaya çıktı

Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etmişti! Detayları ortaya çıktı

İki bina arasında yer alıyor! Türbe diye dua ediyorlar ama... 'Araştırma yapılsın'

İki bina arasında yer alıyor! Türbe diye dua ediyorlar ama...

Ulugöl hazan renklerine büründü! Gören büyüleniyor

Ulugöl hazan renklerine büründü! Gören büyüleniyor

Bebek Parkı'nda 'tuvalet' krizi! Tepkiler üzerine iptal edildi

Bebek Parkı'nda 'tuvalet' krizi! Tepkiler üzerine iptal edildi

Ne olduğunu fark eden hayrete düştü! Bu görüntü Erzurum'da çekildi

Ne olduğunu fark eden hayrete düştü! Bu kare Erzurum'da çekildi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.