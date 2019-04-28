TMV Afgan-Türk Celalabad Erkek Lisesi'nde mezuniyet töreni

KABİL (AA) - Afganistan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredilen Afgan-Türk Celalabad Erkek Lisesi ilk mezunlarını verdi. Bir düğün salonunda düzenlenen mezuniyet törenine TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben, TMV Afganistan Direktörü Şakir Voyvot, Celalabad Eğitim Müdürü Hasibullah Şinvari ve öğrenci velileri katıldı. Törende konuşan TMV Yönetim Kurulu Üyesi Türkben, 34 ülkede 300'e yakın okulda 30 binden fazla öğrenciye eğitim hizmeti verdiklerini söyledi. Türkiye ve Afganistan arasındaki ilişkilerin sarsılmaz sembolünün TMV'nin eğitim faaliyetleri olduğunu ifade eden Türkben, bu ilişkilerin yeni atılımlarla daha da güçleneceğini, iki ülke arasında yapılan anlaşma çerçevesinde TMV olarak üstlerine düşen ne varsa yerine getirmeye devam edeceklerini anlattı. Türkben, Afganistan'daki okulların fiziki imkanlarının geliştirilmesi ve okul laboratuvarlarının yapılması, bahçe alanı ve okul içi yenileme, yurt binasının yapılması hususunda da ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Esenyurt’ta dün akşam göçük meydana gelen yol onarıldı Motosiklet tutkunları, çocuk istismarına 'dur' dedi

Eğitim yaklaşımlarında 5 temel esası önemsediklerini dile getiren Türkben, şöyle devam etti: ''Birinci olarak kültür ve medeniyet değerlerimizi önemsemelerini ve benimsemelerini, onların ahlaklı, şahsiyetli ve maneviyatı yüksek insanlar olarak yetişmelerini önemsiyoruz. İkinci olarak fen bilimlerini en iyi şekilde öğrenmelerini önemsiyoruz. Üçüncü olarak sosyal bilimleri başta kendi tarihleri ve dünya tarihlerini ve zaman ve mekan bilincine sahip olmalarını önemsiyoruz. Dördüncü olarak dil eğitimini önemsiyoruz. Beşinci olarak da bu çağda öğrencilerimizin teknoloji tüketen değil de öğreten olmalarını istiyoruz.'' Voyvot da TMV Afgan-Türk okullarının öğrencilerinin Rabb'ine karşı itaatkar bir kul, peygamberine karşı hürmetkar bir Müslüman, anne ve babasına karşı saygılı bir evlat, vatanına hizmetkar bir insan olacağını kaydetti. Bu okullarda eğitim gören öğrencilerin zalimin değil mazlumun yanında yer alacağını söyleyen Voyvot, böyle öğrencileri yetiştirip camiaya takdim etmekten gurur duyduklarını bildirdi.